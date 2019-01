Fonti governo, subito tfr a statali

: Governo, fonti Chigi: Confermato Cdm di domani - LaPresse_news : Governo, fonti Chigi: Confermato Cdm di domani - ldv_ldv : @OffTopic_lab @Veronica_Conte_ @pianoterralab [...] Le fonti credo diventino essenziali quando si riportano così ta… - Virus1979C : (ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, è… -

Nessun problema sul fronte del trattamento di fine rapporto per gli, con quota 100 sulle pensioni". Lo affermanodi, inrelazione al decretone atteso domani in Cdm. "Secondo il testo che è in via di perfezionamento - spiegano - il tfr sarà quasi interamente erogato immediatamente a chi va in pensione. Questo sarà possibile grazie a un accordo tra Stato e le banche senza alcun onere a carico del lavoratore. La parte residuale sarà erogato secondo le norme previste dalla legge".(Di mercoledì 16 gennaio 2019)