Con «Armani Privé – Lo sguardo oltre» | dietro le quinte dei sogni

Giorgio Armani : “Con i cinesi meglio non fare battute. Una volta ne ho fatta una davanti al sindaco di Shanghai ed è sceso il ghiaccio” : Lo scorso novembre gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana erano stati travolti dalle polemiche, accusati di razzismo e sessismo per alcuni video promozionali realizzati per un maxi evento a Shangai. Evento che è stato poi annullato perché i filmati contenevano numerosi stereotipi sulla Cina e sui cinesi. Gli stilisti della nota griffe italiana erano stati costretti alle scuse pubbliche, arrivate attraverso un video qualche giorno dopo: ...

All’Armani/Silos si racConta la «Fabula» dell’umanità : Fabula di Charles FrégerTogoBoes, Sardinia, ItalyScot Guard, UKDi Giorgio Armani è noto il suo profondo amore per l’arte. Sappiamo che ama visceralmente Monet e gli impressionisti tutti, che il suo pittore prediletto è Malevich il Suprematista, che non smette di stupirsi di fronte alle espressioni artistiche provenienti dall’Estremo Oriente, specialmente se sono opera di Hokusai e di Hiroshige. Sappiamo che nella loro minimale e potente ...

Il giocatore dell'Armani Contro la polizia italiana : "Mi ha fermato pistole in pugno" : Scoppia la polemica a Milano. E a farla esplodere è uno dei campioni dell'Armani Milano, la squadra di basket della città meneghina. "Io e miei amici siamo stati vittime di discriminazione razziale da parte della polizia - ha scritto su twitter Mike James - Succede anche in Europa...".James stava passeggiando in zona City Life, vicino casa sua, quando sarebbe stato fermato da una volante. Il play dell'Armani ha poi affidato ai social il racconto ...

Qualità della vita 2018 - da Armani a Stefano Cracco : i big di moda - food e design Confermano la leadership di Milano : ... università tra le più internazionali per provenienza di studenti stranieri, fondazioni e istituti di ricerca, ma anche da nuovi elementi di intrattenimento e ospitalità come il mondo della buona ...

Italia super Con la Lituania - Mondiali vicini L'Armani si è inceppata : seCondo ko di fila : L'Italia del basket fa un passo avanti sulla via della mondiale cinese battendo, 70-65, la Lituania a Brescia, mentre L'Armani s'incarta a Kaunas, 83-78, in Eurolega facendo un passo indietro sotto la ...

Armani griffa le divise 2019 di Fabio Fognini : la foto in intimo Con Flavia Pennetta è super sexy [GALLERY] : Dopo la separazione professionale dal brand Hydrogen, Fabio Fognini ha annunciato la partnership con Armani: la famosa griffe italiana firmerà le divise da gioco del tennista ligure Di recente Fabio Fognini aveva annunciato la fine della fortunata partnership con Hydroge. Il marchio con il teschio aveva disegnato splendide ed originali divise per il tennista ligure negli ultimi anni, accompagnandolo in giro per il mondo con il suo stile ...

Eurolega - l’Armani Milano pronto alla sfida Con il Barcellona : blaugrana favoriti per i bookies : Match ravvicinato per l’Armani Milano che, dopo aver sconfitto il Baskonia in casa, si prepara a scendere sul parquet per affrontare il Barcellona Secondo impegno settimanale per l’Armani Exchange Milano, stasera di nuovo in campo per la nona giornata di Eurolega. Dopo la sesta vittoria conquistata in casa contro il Baskonia – che è valsa l’aggancio all’Efes Istanbul al quarto posto in classifica – la ...

Anas : Armani si dimette dopo stop a integrazione Con FS : Per rendere effettiva l'operazione, lo scorso gennaio il ministero dell'Economia aveva anche sottoscritto un aumento di capitale da 2,86 miliardi, ufficializzando la nascita del primo polo integrato ...

