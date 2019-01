Australian Open – Maria Sharapova in versione rullo compressore | asfaltata la svedese

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanzano Sharapova - Kerber e Wozniacki : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 3° ...

Australian Open 2019 - Thomas Fabbiano : “Se il tennis fosse sempre così sarebbe una noia” : Thomas Fabbiano accede al terzo turno degli Australian Open di tennis: l’italiano batte al termine di una lunga maratona lo statunitense Reilly Opelka, superandolo al super-tiebreak del quinto set, novità regolamentare dell’edizione 2019. L’azzurro al termine della sfida ha parlato al sito della Federtennis. L’azzurro ha dovuto fronteggiare un autentico bombardiere, che ha servito ace per tutto il match, ma che alla fine ...

Australian Open 2019 - tabellone maschile : Federer e Nadal avanti senza problemi - Tiafoe sorprende Anderson. Promossi gli altri big : Cominciano a saltare le teste di serie importanti nel tabellone maschile degli Australian Open 2019, anche se, per il momento, i due grandi attesi della parte bassa non falliscono i loro appuntamenti. Roger Federer, impegnato contro il talentuoso britannico Daniel Evans, ha impiegato due ore e mezza per batterlo col punteggio di 7-6(5) 7-6(3) 6-3. Lo svizzero, ora, affronterà non Gael Monfils, testa di serie numero 30, ma Taylor Fritz, che ha ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 16 gennaio - risultati e aggiornamenti in tempo reale. Grande vittoria di Fabbiano - anche Seppi al terzo turno - Travaglia sconfitto. Vince facile Nadal : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Cominciano i match del secondo turno sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Tornano in campo nel tabellone maschile Roger Federer e Rafael Nadal, entrambi impegnati sulla Rod Laver Arena. Lo svizzero affronterà il britannico Daniel Evans, mentre per lo spagnolo sfida con l’Australiano Matthew Ebden, che proverà a sfruttare ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanzano Nadal - Seppi e Federer : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 TERZO ...

Australian Open – Rafa Nadal non lascia scampo ad Ebden : lo spagnolo avanza ai sedicesimi in 3 set : Rafa Nadal avanza ai sedicesimi degli Australian Open senza intoppi: il numero 2 al mondo liquida Ebden in 3 set in poco meno di 2 ore Bastano poco meno di 2 ore a Rafa Nadal per archiviare la pratica Matthew Ebden ed accedere ai sedicesimi di finale degli Australian Open. Il tennista spagnolo, attualmente numero 2 del mondo, ha superato l’Australiano Ebden (numero 48 del ranking ATP) in 3 set, conclusi con il punteggio di 3-6 / 2-6 / 2-6. ...

Thomas Fabbiano al 3° turno degli Australian Open : ecco l’avversario dell’azzurro. Data - programma - orario e tv : Nella mattinata italiana, per la prima volta in carriera, Thomas Fabbiano è approdato al terzo turno degli Australian Open di tennis: l’azzurro ha superato l’imponente statunitense Reilly Opelka ed ora attende di conoscere il nome del suo prossimo avversario. Questo il punteggio finale della sfida: Fabbiano (Italia) batte Opelka (Stati Uniti) 6-7 (15) 6-2 6-4 3-6 7-6 [10-5]. L’azzurro tornerà in campo tra due giorni. Di seguito ...

Australian Open – Dimitrov ai sedicesimi : il bulgaro stende Cuevas al quarto set : Grigor Dimitrov accede al terzo turno degli Australian Open: il tennista bulgaro sipera Quevas al quarto set e si prepara alla sfida contro Fabbiano Servono quasi 3 ore di gioco a Grigor Dimitrov per piegare Pablo Cuevas e staccare il pass per i sedicesimi di finale degli Australian Open. Il tennista bulgaro, attualmente numero 21 del ranking mondiale maschile, si è imposto sull’uruguagio in 4 set, conclusi con il punteggio di 6-3 / 6-7 ...

Tennis - Australian Open : Seppi sul velluto - impresa Fabbiano. Finito il sogno di Travaglia : ... arriva ora la sfida con Frances Tiafoe, che ha clamorosamente eliminato per tre set a uno, 4-6, 6-4, 6-4, 7-5, il sudafricano Kevin Anderson, numero cinque del mondo. Splendida prova per Thomas ...

Tennis - Australian Open : Seppi e Fabbiano al terzo turno - ok Federer e Kerber : In scioltezza anche Angelique Kerber, numero 2 del mondo, contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 176 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, battuta con il punteggio di 6-2, 6-3,...

Australian Open - Seppi : 'Il mio segreto? Tanto impegno' : È l'impegno, anzi 'Tanto impegno, il segreto' di Andrea Seppi, il 34enne tennista azzurro protagonista di un inizio di stagione esaltante. Già finalista una settimana fa al torneo di Sydney, l'...

Australian Open - Seppi e Fabbiano al 3° turno. Federer avanza con fatica : Thomas Fabbiano si qualifica al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Il 29enne pugliese, supera dopo 5 set il 21enne statunitense Reilly Opelka, numero 102 Atp e ...