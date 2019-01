Spagna | tunnel per salvare bimbo in pozzo

Spagna - bimbo intrappolato nel pozzo : si scava tunnel parallelo - in tv la rabbia del papà : Il piccolo Yulen, di 2 anni, è caduto domenica in un pozzo lungo 110 metri, di 25 centimetri di diametro, a Totatlan, in Spagna . Si lavora senza sosta nella speranza di salvarlo ma non si conoscono le condizioni del bambino. Il papà disperato: “Sa cosa significa un'attesa di 30 ore aspettando che tirino fuori tuo figlio?”.Continua a leggere

Spagna - bimbo caduto in pozzo : impossibile raggiungere il fondo - si scava tunnel laterale : I soccorritori spagnoli da oltre 48 ore stanno lavorando senza sosta per salvare Yulen, il bimbo di 2 anni caduto domenica in un pozzo di prospezione a Totalan, nella provincia di Malaga, profondo 110 metri. La vicenda sta tenendo il Paese con il fiato sospeso come successe in Italia nel 1981 per il piccolo Alfredino Rampi. Dopo avere concluso che non è possibile raggiungere il fondo del pozzo, i soccorritori hanno deciso – riporta El ...