Rampelli | occorre esercito in campi Rom per prevenire roghi tossici

(Di martedì 15 gennaio 2019) Roma – “Mentre Lega Nord e 5 Stelle bocciano in finanziaria la proposta che avevano sostenuto nella scorsa legislatura di far intervenire l’neinomadi (previsto dal D.L. 136/2013 sul reato di combustione illecita di rifiuti) per stroncare il triste fenomeno dei, dalla Procura di Roma fioccano decine di indagati a seguito dei controlli sistematici effettuati dalla Polizia giudiziaria e dai carabinieri forestali”.“Si conferma, come abbiamo denunciato da anni, che la gestione illecita di rifiuti e’ organizzata dai nomadi in concorso con i titolari di alcune aziende di recupero di materiali pregiati come bronzo, rame e ottone, almeno per questo filone d’inchiesta. Un ulteriore elemento che rende necessaria un’iniziativa politica da parte delle istituzioni, che hanno il dovere di arrivare prima della magistratura ...