Il Napoli avrà un ruolo nel calcio d’élite del 2024?

ilnapolista

(Di martedì 15 gennaio 2019) Le caste delNelche verrà, qualeil? È questa la domanda fondamentale che Aurelio De Laurentiis si starà ponendo e che anche l’ambiente dovrebbe farsi. Domanda decisamente più stringente rispetto a quelle riguardanti il progetto vincente, e tutto quel che i lettori delsta ben sanno del papponismo.Repubblica oggi ha svelato un altro pezzetto delche verrà. La Champions dalin poi. Che potrebbe/dovrebbe diventare una sorta di campionato europeo per club. A inviti. Nascerebbero le caste del. Perché l’ingresso non sarebbe al tavolo dei grandi non dipenderebbe dai risultati. Dipenderebbe da altri fattori. «Inviti – scrive Repubblica – legati alla storia dei club, ma pure all’attrattività delle città. Un progetto sul modello del Sei Nazioni di rugby, che proprio grazie alle gare al weekend (i campionati ...