I Maroon 5 si esibiranno al Superbowl 2019 | ma spunta una petizione contro la band

Ora è ufficiale : i Maroon 5 - Travis Scott e Big Boi si esibiranno all'Halftime Show del Super Bowl 2019 : Domenica 3 febbraio