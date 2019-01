ilfattoquotidiano

: Crolla la produzione industriale e Di Maio parla di un nuovo boom economico. Non ha capito che è un dato negativo.… - matteorenzi : Crolla la produzione industriale e Di Maio parla di un nuovo boom economico. Non ha capito che è un dato negativo.… - TutteLeNotizie : Dl dignità, imprenditore vs De Masi: “Non posso assumere. Come si permette di dire che devo… - fattoquotidiano : Dl dignità, imprenditore vs De Masi: “Non posso assumere. Come si permette di dire che devo rischiare?”. “Lei è ist… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Bagarre a L’Aria che tira (La7) sul decreto, fervidamente contestato dall’vinicolo trevigiano, Sandro Bottega. Quest’ultimo lamenta che la sua azienda ha dovuto lasciare a casa molti lavoratori a causa del decreto: “Non, perché il picco di lavoro non è costante. Iosolo per un determinato periodo, non ho mai la certezza delle ordinazioni della clientela“. “Ma unnon deve certezza. Deve rischiare“, osserva il sociologo Domenico De. E la furia di Bottega è incontrollabile: “Ma che cosa sta dicendo? Che cosa devo rischiare? Io dovrei soddisfare un milione di euro in più per tenermi 25 dipendenti tutto l’anno. L’assunzione di una persona da parte di unun matrimonio. Io nonpagare i 36 mesi, che è il periodo massimo nel caso di ...