Brexit : May seppellita da valanga di voti - ora voto fiducia. Germania : giorno amaro per l’Europa : seppellita da una cascata di voti: la sconfitta peggiore per un esecutivo nei tempi moderni lascia la premier Theresa May forse non senza una maggioranza - lo si vedrà già domani con la mozione di sfiducia del Labour che verrà votata in serata - ma in alto mare con Bruxelles. May ha incassato appena 202 voti favorevoli contro 432 contrari (118 "ribelli" Tories su 317, 248 laburisti su 262, tutti e 35 i deputati nazionalisti scozzesi dell'Snp e 5 ...

Borse - Wall Street chiude positiva dopo l'esito del voto su Brexit. Piazza Affari piatta - Juve superstar

Brexit - per l’accordo di Theresa May una sconfitta senza appello : (foto: Sean Gallup/Getty Images) Nella sconfitta parlamentare più pesante per un governo in carica nella storia inglese recente, martedì 15 gennaio Westminster ha bocciato l’accordo negoziato dal premier Theresa May a novembre con l’Unione europea, con 432 voti contro 202 a favore. L’uscita non concordata dall’Ue – la cosiddetta no deal Brexit – si avvicina sempre di più. Mercoledì 16 gennaio si voterà per la sfiducia del ...

Brexit - disfatta epica per May : bocciato l’accordo con l’Ue. Mercoledì il voto di sfiducia : No dei Comuni all’intesa con Bruxelles. Corbyn: «L’Europa riapra i colloqui». Preoccupata la Ue, Juncker: «Ora Londra chiarisca cosa intende fare»

Emergenza Brexit : tre mesi in più per Londra - l'accordo sul tavolo della Commissione Ue : "Ci sono cose su cui non possiamo pianificare...". Pierre Moscovici allarga le braccia quando gli si chiede di Brexit alla fine della rituale conferenza stampa della Commissione al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria. E' pomeriggio, ma l'ombra serale della annunciata bocciatura dell'accordo su Brexit tra Londra e Bruxelles da parte del parlamento britannico si è già allungata qui a Strasburgo. E l'Ue annaspa nel buio, ...

Brexit - Parlamento britannico boccia l’accordo per l’uscita dall’Ue : L'accordo sul divorzio del Regno Unito dall'Ue raggiunto a novembre dalla premier Theresa May con Bruxelles è stato bocciato dalla Camera dei Comuni britannica con 432 voti contrari e solo 202 favorevoli. Una pesante sconfitta per il governo conservatore del Primo ministro che però ha assicurato di non volersi dimettere ma di voler proseguire sulla strada di un accorso.Continua a leggere

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’accordo con l’Ue per 432 voti a 202. May : «Un salto nel buio» : Il Parlamento inglese con 432 voti contrari ha bocciato l’accordo con la Ue. Il voto in programma questa sera alla Camera dei comuni a Londra è stato un momento storico e si è concluso con l’esito più probabile della bocciatura. Il leader laburista Jeremy Corbin invoca le elezioni generali e ha annunciato una mozione di sfiducia contro il governo May...

Brexit - May si gioca tutto : «Senza intesa catastrofe per la nostra democrazia» : LONDRA A Theresa May servono 318 aye, sì, per vedere approvata la sua proposta di Brexit, ma l'obiettivo di oggi, nell'impossibilità pressoché certa di una vittoria, è vedere quale sfumatura di ...

Brexit - tutto in una sera : cosa cambia per Londra e per l'Europa : Con la bocciatura dell'accordo faticosamente negoziato con Bruxelles, verranno messi in discussione non solo il futuro...

Brexit - il giorno del giudizio per May : stasera il voto - verso la bocciatura dell'accordo : Il governo britannico di Theresa May serra le file nel tradizionale consiglio dei ministri del martedì, riunitosi stamattina a poche ore dal voto di ratifica alla Camera dei Comuni sull'accordo ...

Brexit - per Theresa May il 'giorno più lungo' : «No dimissioni anche in caso di sconfitta» : Servono 318 voti al primo ministro inglese Theresa May per portare a casa l'accordo sulla Brexit. Il voto in programma martedì sera alla Camera dei comuni a Londra è un momento storico, ma l'esito più ...