Biglietti in prevendita per l’ultima data di Ennio Morricone a Lucca | il Maestro chiude

Achille Lauro in tour nel 2019 dopo il Festival di Sanremo : date e Biglietti in prevendita : Achille Lauro sarà in tour nel 2019: dal 10 maggio presenterà il nuovo disco di inediti, in programma per la prossima primavera. Achille Lauro si esibirà il 10 maggio alla Casa della Musica di Napoli, l' 11 maggio all’Atlantico Live di Roma, il 18 maggio al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) e il 19 maggio al Fabrique di Milano. A seguire, è atteso il 23 maggio al Tuscany Hall Teatro di Firenze, il 24 maggio al PalaEstragon di ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Claudio Baglioni a Genova - aperte nuove disponibilità : Sono aperte nuove prevendite per i concerti di Claudio Baglioni a Genova. A seguito di alcune verifiche effettuate dall'organizzazione, sono ora disponibili altri Biglietti per le date del 9 e 10 marzo all'RDS Stadium. I Biglietti sono disponibili dalle 16 del 15 gennaio e fino a esaurimento del numero. La consegna avverrà secondo i metodi classici, con recapito al proprio domicilio tramite corriere oppure con ritiro sul luogo dell'evento. ...

Biglietti per Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo a Napoli con Figli di un Re Minore : prezzi e settori in prevendita su TicketOne : I Biglietti per Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo a Napoli sono disponibili in prevendita su TicketOne da oggi, lunedì 14 gennaio. Figli un Re Minore, questo il nome dello spettacolo, vivrà in tre appuntamenti live consecutivi in programma nel mese di giugno 2019 all'Arena Flegrea di Napoli. Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo si esibiranno insieme per la prima volta nella loro carriera nelle date del 21, 22 e 23 giugno, tre eventi unici che uniranno ...

Ufficiale la data zero di Vasco a Lignano Sabbiadoro : tutti i dettagli sui Biglietti in prevendita : La data zero di Vasco a Lignano Sabbiadoro sarà presto aperta al pubblico con biglietti in prevendita su Vivaticket e in tutti i canali di vendita abilitati. Come di consueto, si parte con la prelazione per il fan club dal 16 gennaio alle ore 10 mentre quella generale avrà inizio a cominciare dal 17 gennaio alle 13. I ticket d'ingresso sono disponibili esclusivamente su Vivaticket e sui canali ufficiali, nonché nei punti vendita ...

Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio in concerto a Napoli : Biglietti in prevendita per Figli di un Re Minore : Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio in concerto a Napoli per tre serate-evento a giugno. Due dei maggiori esponenti della canzone napoletana si esibiranno insieme in concerto all'Arena Flegrea per tre serate consecutive in programma il 21, il 22 e il 23 giugno 2019. I biglietti per gli spettacoli saranno disponibili nei prossimi giorni, secondo le seguenti modalità: dalle ore 11.00 di lunedì 14 gennaio i ticket saranno in prevendita in anteprima ...

Nuovi concerti di Gazzelle per Punk con Biglietti in prevendita e l’annuncio della data zero : Si arricchisce il calendario del tour con Nuovi concerti di Gazzelle per il 2019, quelli che ha concepito per il supporto di Punk, suo ultimo disco. Il 27 febbraio è la data scelta per la data zero, che terrà all'RDS Stadium di Rimini, quindi il 6 marzo all'Ex Obihall oggi Tuscany Hall Teatro Di Firenze, quindi il 17 marzo all'I'M - Industrie Musicali di Maglie. I biglietti sono in prevendita in tutti i canali abilitati a cominciare ...

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di Francesco De Gregori nel 2019 al via da Torino : I nuovi concerti di Francesco De Gregori arricchiscono il calendario di live che il Principe terrà in estate, dopo la lunga e particolare residency al Teatro Garbatella di Roma tra febbraio e marzo. Le nuove date inserite in calendario sono annunciate per il 9 luglio a Nichelino allo Stupinigi Sonic Park e il 10 luglio a Marostica in Piazza Castello. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne a partire dalle 11 del 10 gennaio, mentre i ...

Liam Gallagher in Italia nel 2019 - un unico concerto al Collisioni : Biglietti in prevendita : Liam Gallagher in Italia nel 2019 per un concerto a Barolo. L'artista annuncia, a grande richiesta, un nuovo live nella penisola, un unico appuntamento in programma per il prossimo luglio. La data è quella del 4 luglio, la location scelta è quella del Collisioni Festival di Barolo (Cuneo), un unico live Italiano della sua tournée europea. Sarà il festival agrirock dedicato alla musica e alla letteratura ad accogliere l'unico live Italiano di ...

Prezzi dei Biglietti per Ermal Meta al Forum di Assago (Milano) il 20 aprile 2019 - prevendita al via : Parte oggi la prevendita dei biglietti per Ermal Meta al Forum di Assago (Milano) il prossimo 20 aprile. Dalle ore 9.00 di mercoledì 9 gennaio, i biglietti per l'evento sono disponibili in anteprima esclusiva per gli utenti di Radio 105, dopo aver scaricato dal sito il codice utile per l'acquisto su TicketOne.it. La prevendita anticipata sarà disponibile fino alle ore 23.59 di sabato 12 gennaio. Domenica 13 gennaio alle ore 9.00 verrà invece ...

Gemitaiz a Rock in Roma - primo concerto del tour estivo : prezzi dei Biglietti in prevendita : 10 sold out consecutivi per un totale di 25.000 biglietti: sono i numeri del Paradise Lost Club tour di Gemitaiz appena chiuso che porta con sé l'annuncio della tournée estiva. La prima tappa è stata annunciata oggi: si terrà all'Ippodromo delle Capannelle in occasione della nuova edizione di Rock in Roma. Gemitaiz a Rock in Roma si esibirà giovedì 4 luglio, prima ed attesa tappa della sua tournée estiva. I biglietti saranno disponibili in ...

Si allunga il tour con nuovi concerti di Ennio Morricone in Italia nel 2019 : info e Biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Ennio Morricone in Italia nel 2019 si aggiungono al lungo tour che il Maestro ha pensato per l'addio alle scene e che terrà tra Verona e Roma a primavera inoltrata. I prossimi spettacoli sono quindi attesi per il 18 e 19 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, ma Ennio Morricone sarà anche all'Arena di Verona e ancora alle Terme di Caracalla per una lunga residency sempre nel mese di giugno. I biglietti per le nuove ...

I Biglietti per Ermal Meta al Forum di Assago in prevendita in anteprima con Radio 105 : Ermal Meta al Forum di Assago si esibirà sabato 20 aprile, nel giorno del suo 38° compleanno e in chiusura di un cerchio aperto 3 anni fa, con la prima partecipazione da solista al Festival di Sanremo. Il 2019, per Ermal Meta avrebbe dovuto rappresentare un anno di pausa, un anno sabbatico utile per ricaricarsi in vista del rilascio dei nuovi inediti ma, a sorpresa, l'artista ha annunciato un tour teatrale con Gnu Quartet nel corso del quale ...