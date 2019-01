ilfattoquotidiano

: Palermo, chiude per ristrutturazione l’Hotel des Palmes di Davide Serra. Restano a casa circa 30 dipendenti - fattoquotidiano : Palermo, chiude per ristrutturazione l’Hotel des Palmes di Davide Serra. Restano a casa circa 30 dipendenti - Cascavel47 : Palermo, chiude per ristrutturazione l’Hotel des Palmes di Davide Serra. Restano a casa circa 30 dipendenti… - FpCislPaTp : .@cislfp #Palermo #Trapani: 'All'@arnascivico si chiude una vertenza lunga due anni' -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Il Grand Hotel et Des, uno degli alberghi storici di, sarà riqualificato. Ad annunciarlo è lo stesso fondo Algebris Npl II, del finanziere, amico di Matteo Renzi. Contestualmente la proprietà annuncia anche “la chiusura dell’albergo e la cessazione dei rapporti di lavoro in essere”. Licenziati quindi i dipendenti (una trentina) che hanno ancora in corso con i sindacati le procedure per eventuali riassorbimenti.Il fondo aveva acquistato la proprietà a novembre da Acqua Marcia Turismo Srl, in liquidazione, e da Amt Real Estate Spa, entrambe in concordato preventivo, per 12 milioni di euro. Ma il perfezionamento della vendita si è concluso solo recentemente.“Il progetto di riqualificazione – si legge in un comunicato diffuso da Algebris – ha l’obbiettivo di conferire nuovo vigore alle ricchezze del patrimonio ...