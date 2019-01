Nessun medico vorrà più lavorare nei pronto soccorso E la colpa è anche della giustizia

Scopre di avere un tumore dal referto scaricato sul cellulare/ Choc a Treviso : 'Nessun medico mi ha avvisato' - IlSussidiario.net : Scopre di avere un tumore maligno dal referto scaricato sul suo cellulare. Choc per una 44enne di Treviso che denuncia il tutto, 'inaccettabile'.

Scopre di avere un tumore scaricando un referto sul cellulare : "Nessun medico a parlarmi" : Nessun medico l'ha contattata, nessuno l'ha preparata. Una donna di 44 anni, di nome Simona, residente a Treviso, ha scoperto da sola di avere un cancro leggendo il referto scaricato sul suo smartphone. Non ha ricevuto chiamate "preparatorie" né anticipazioni né le è stato fissato un appuntamento per parlarne: la verità dura e cruda è emersa senza intermediari. Affinché una simile situazione non capiti ...

SCOPRE TUMORE DOPO REFERTO SUL CELLULARE/ 44enne di Treviso 'Nessun medico mi ha parlato' - IlSussidiario.net : Scarica il REFERTO sul CELLULARE e SCOPRE di avere un TUMORE. Choc per una 44enne di Treviso che denuncia il tutto 'Inaccettabile'

Scopre di aver un tumore tramite il proprio smartphone : “Nessun medico a parlarmi” : Simona, 44enne veneta, ha scoperto di aver un melanoma maligno dopo aver scaricato il referto online sul proprio cellulare. “È inaccettabile: tutto senza filtro, senza sostegno, senza contenimento” dice la donna. Ma la responsabilità non sarebbe dei medici ma delle norme in vigore...Continua a leggere

Ha un cancro - lo scopre da sola col referto scaricato sul cellulare. «Nessun medico a parlarmi» : ... la firma molecolare è nel Dna: 'Diagnosi in pochi minuti, accurati al 90%' È successo il 21 luglio scorso e ne parla oggi il quotidiano Il Gazzettino : alla donna è ovviamente caduto il mondo ...

