L’annuncio ufficiale dell’HalfTime Show dei Maroon 5 al Super Bowl 2019 censura Beyoncé?

Arrivabene-Binotto : L’annuncio ufficiale Ferrari : Dopo una giornata in cui le voci si sono rincorse, in serata è arrivato il comunicato ufficiale Ferrari: Maurizio Arrivabene lascia e il nuovo team principal sarà Mattia Binotto. Di seguito il comunicato: “Maranello, 7 gennaio 2019 – Dopo quattro anni di impegno e instancabile dedizione Maurizio Arrivabene lascia la Scuderia. La decisone è stata […] L'articolo Arrivabene-Binotto: l’annuncio ufficiale Ferrari sembra ...

I Fatti Vostri - Magalli commenta L’annuncio di Freccero : “Chiudere il programma? Non è ancora ufficiale” : In una conferenza stampa-show, giovedì il nuovo direttore di Rai2 Carlo Freccero ha annunciato una rivoluzione nei palinsesti della rete, facendo capire che anche un programma storico come I Fatti Vostri di Giancarlo Magalli dovrà chiudere. Ma Magalli, che da 25 anni conduce il programma, ha spiegato a Fanpage che, al momento, lui non ha notizie riguardo a quello che sarà il destino della sua trasmissione: “Nessuna comunicazione ufficiale, ...

Globale il rilascio EMUI 9 e Android 9 Pie su 7 Huawei e Honor il 18 dicembre : L’annuncio ufficiale : Non ci sono più dubbi, il rilascio Globale di EMUI 9 su e Android 9 Pie su ben 7 smartphone Huawei e Honor parte proprio oggi 18 dicembre globalmente. A darne l'annuncio è Huawei Consumer Business Group attraverso alcuni suoi canali social come quello dedicato proprio all'interfaccia proprietaria. Il roll-out dunque gradualmente inizierà a toccare molti mercati, compreso quello europeo e nella fattispecie quello italiano già nelle prossime ...

In arrivo una serie TV sul Punk prodotta da Iggy Pop - L’annuncio ufficiale dell’emittente Epix : Se eravamo rimasti fermi a I wanna be your dog, The passenger per poi vederlo di fianco a Dario Argento nel crowdfunding per il film "The Sandman", dobbiamo sapere che è in arrivo una serie TV sul Punk prodotta proprio da Iggy Pop, l'iguana per eccellenza e voce degli Stooges, indiscutibile pilastro del Punk internazionale e della live performance. La docuserie si intitolerà "Punk" per l'appunto e vedrà la luce l'11 marzo 2019 sull'emittente ...

Kubica torna a gareggiare in F1 - l’emozione del polacco dopo L’annuncio ufficiale : “è stato un viaggio impegnativo” : Robert Kubica emozionato e felicissimo per la sua nuova avventura: le parole del polacco dopo l’annuncio ufficiale della Williams del suo ingaggio per la stagione 2019 di F1 Come previsto, è arrivata oggi l’ufficialità dell’ingaggio di Robert Kubica in Williams come pilota ufficiale per la stagione 2019 di F1. Il pilota polacco torna a gareggiare dalla prossima stagione, affiancando Russell ed i più grandi campioni sulla ...

F1 – Il grande ritorno di Kubica nel Mondiale 2019 : domani L’annuncio ufficiale - i dettagli : Robert Kubica-Williams, è fatta: già domani l’annuncio ufficiale? Il polacco torna a gareggiare in un Mondiale di F1 ad otto anni dal suo ultimo Gp C’è chi va e chi invece… torna: se Fernando Alonso ha disputato nel 2018 la sua ultima stagione di F1, per iniziare, l’anno prossimo una nuova avventura, Robert Kubica ha invece lottato per tornare in una monoposto. Il pilota 33enne era tornato protagonista già lo scorso ...