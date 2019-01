Inter-Fiorentina per Traorè | Empoli tra Thereau e Lapadula | rilancio Genoa su Krunic

Napoli-Sassuolo 2-0. Passano anche Inter e Fiorentina : Il Napoli elimina il Sassuolo. L'Inter liquida il Benevento 6-2, con doppiette di Lautaro Martinez e Candreva. - Procede il turno di Coppa Italia, in attesa della super coppa italiana mercoledì a ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score - ottavi : Chiesa lancia la Fiorentina! Ora tocca all'Inter : Risultati Coppa Italia: la Diretta gol live score delle partite attese oggi 13 gennaio 2019 e valide per il tabellone degli ottavi di finale.

Chievo-Inter 1-1 : Perisic torna al gol ma Pellissier pareggia Milan-Fiorentina 0-1 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere

Calcio - 14a giornata Serie A 2018-2019 : grande attesa per Roma-Inter e Fiorentina-Juventus - il Napoli con l’Atalanta per ripartire : Tra domani, sabato 1 dicembre, e lunedì 3 dicembre si svolgerà la quattordicesima giornata del campionato italiano di Seria A 2018-2019 di Calcio. Diverse le sfide interessanti, anche se l’incontro più atteso è sicuramente quello tra Roma e Inter alle 20.30 di domenica sera. Da non perdere però anche la partita tra Fiorentina e Juventus di sabato alle 18.00, il match delle 12.30 di domenica tra il Milan di Gattuso e il sorprendente Parma e ...

Che fine ha fatto Francesco Toldo? Portiere ex Inter e Fiorentina : Francesco Toldo è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo Portiere, vicecampione d’Europa con la nazionale italiana nel 2000. Considerato uno dei migliori portieri della sua generazione, a livello di club ha conquistato 5 scudetti, 5 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane e una UEFA Champions League. Al suo attivo anche la vittoria di un campionato italiano di Serie C1 e uno di Serie B. Dopo aver ...