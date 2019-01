Definì la Kyenge “un orango” | Calderoli condannato a 18 mesi

ilfogliettone

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Si era scusato in Senato il senatore leghista Robertoche durante un evento della Lega a Treviglio, nel Milanese, nel 2013 aveva definito "un orango" l'allora ministro per l'integrazione del governo Letta, Cecile, deputata di origine congolese. La sua parziale retromarcia, tuttavia, non è servito a evitargli una condanna a 18di carcere con sospensione della pena e non menzione nel casellariogiudiziario da parte del Tribunale di Bergamo che ha riconosciuto l'esponente del Carroccio colpevole di diffamazione aggravata dall'odio razziale.irp"Evviva, evviva evviva. Il razzismo la paga cara", è stato il commento postato su Facebook dall'ex ministroche ha aggiunto: "La decisione del Tribunale di Bergamo conferma che il razzismo si può e si deve combattere per vie legali, oltre che civili, civiche e politiche". La sentenza dei giudici bergamaschi diventa ...