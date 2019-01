Napoli | le pagelle di CM | Fabian e Milik trascinatori | peggiore in campo Hysaj

Napoli-Sassuolo 2-0 : pagelle e tabellino : Napoli-Sassuolo, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Napoli-Bologna 3-2 - pagelle / Il talento di Carlo - leader calmo e vincente : MERET. Il primo a buCarlo è l’Armadio alias Federico Santander. El Ropero che infila con la cabeza una spizzata di Palacio. Un flipper maligno per l’incolpevole Meret. Almeno in questo caso. Il gatto Koulibaly non c’è e i topi ballano à gogo, increduli. Colpiscono di nuovo di testa, stavolta Danilo che impapocchia il povero pipelet azzurro, incerto sul da farsi e ingannato da Albiol. Tutto è bene quel che finisce, anche perché nel finale il ...

Napoli-Bologna 3-2 : pagelle e tabellino : Napoli-Bologna, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Inter-Napoli 1-0 - pagelle / Un’atavica questione di testa nei momenti topici : MERET. Un secondo appena e Icardi scaraventa da centrocampo una palla che s’incastra tra la traversa e le mani di Meret. Una paura a freddo per il giovane pipelet con pigiama verde. Un altro spavento molto più tardi: il solito Maurito s’avventa sulla pelota, Meret si butta, Albiol gli allunga il pallone e lui va a vuoto, Icardi tira a colpo sicuro ma c’è l’Uomo Nero che salva sulla linea. Ultima annotazione, prima del ferale gol interista: una ...

Inter-Napoli 1-0 : cronaca - migliore e peggiore in campo. Le pagelle : A San Siro è andato in scena il big match della 18^ giornata di Serie A, il turno giocato nel giorno di Santo Stefano si è concluso davvero col botto: l’Inter ha sconfitto il Napoli per 1-0 grazie a un gol di Lautaro Martinez al 91′, i padroni di casa hanno mandato in visibilio il proprio pubblico e si confermano saldamente al terzo posto in classifica, a cinque punti di distacco dal Napoli. I partenopei incappano in una nuova ...

L'Inter batte il Napoli 1-0 - le pagelle : Martinez conquista San Siro : Termina sul risultato di 1-0 il posticipo della diciottesima giornata di campionato tra Inter e Napoli, con i nerazzurri che trovano il successo al 91' con un gol di Lautaro Martinez di sinistro nell'angolino dopo un velo di Vecino. Con questo successo la squadra di Spalletti sale a trentasei punti, portandosi a meno cinque dai partenopei, che adesso sono a meno nove dalla Juventus capolista. Tra tre giorni si ritorna in campo con L'Inter che ...

Pagelle Inter-Napoli 1-0 - Serie A : Martinez la decide al 91'! Nerazzurri in cielo - Icardi e Koulibaly al top : Inter e Napoli hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo della 18^ giornata di Serie Pagelle INTER: HANDANOVIC: 6. Il Napoli costruisce gioco ma non impensierisce concretamente il portiere nerazzurro che fa buona guardia e guida positivamente la propria retroguardia. ASAMOAH: 7. Clamoroso salvataggio sulla riga al 90′ sul tiro diSoffre un po’ sulla fascia contro Callejon ma quando decide di cambiare ritmo si rende pericoloso alimentando ...

