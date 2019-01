Napoli | Ancelotti fa chiarezza sul futuro di Allan | “nessuna offerta dalla Francia

Ancelotti : «Koulibaly via per il razzismo? Sta bene a Napoli e in Italia» : «Con De Laurentiis? Ci siamo detti buon anno» Conferenza stampa di Ancelotti al termine di Napoli-Sassuolo «L’indirizzo tattico era preciso: Insigne doveva giocare a sinistra, Ounas più vicino a Milik. Ounas a sinistra non vuole giocare, Insigne si è sacrificato e poi lui in quella zona di campo sa giocare molto bene. Zielinski aveva la febbre, avevo pensato di schierarlo a sinistra». «Allan e Koulibaly eccezioni al turn over. I fatti ...

Napoli - Fabian Ruiz : 'Ancelotti? Sono felice con lui' : Fabian Ruiz , centrocampista del Napoli , in gol questa sera in Coppa Italia contro il Sassuolo, parla a Rai Sport dopo la vittoria partenopea: 'Sappiamo che è una competizione importante per noi. Questa era una partita difficile, ma abbiamo fatto bene. Ora pensiamo al campionato. Milan? Tutte le gare Sono ...

Napoli - Ancelotti : “Allan non si muove - in corsa anche per il campionato” : Successo per il Napoli in Coppa Italia contro il Sassuolo, ecco le parole di Carlo Ancelotti ai microfoni di Rai Sport: “abbiamo interpretato bene la partita, i match dopo la sosta sono sempre insidiosi”. Sul match contro il Milan: “ne giochiamo due in tre giorni, sarà per me un periodo speciale, per arrivare fino in fondo bisogna superare anche questi ostacoli”. Su Allan: “dalla Francia non sono arrivate ...

Il Napoli di Ancelotti sa come vincere senza dannarsi : 2-0 al Sassuolo : Colpisce all’improvviso Massimo risultato col minimo sforzo. Non è un Napoli trascendentale quello che batte il Sassuolo e conquista il diritto di giocare i quarti di finale in gara unica contro il Milan il 30 gennaio. Le reti, una per tempo, portano la firma di Arkadiusz Milik e Fabian Ruiz. Entrambi su accelerazioni improvvise del Napoli, due fiammate. Nel primo tempo, al 15esimo, al termine della più bella azione della partita, con una ...

Napoli-Sassuolo diretta live : la squadra di Ancelotti cerca la qualificazione : Napoli-Sassuolo diretta live – Si gioca l’ultima gara valida per la giornata di oggi per la Coppa Italia, in campo il Napoli che affronta il Sassuolo. La squadra di Carlo Ancelotti sta disputando una stagione molto importante ed è l’unica squadra in grado di lottare con la Juventus per lo scudetto. Stagione molto positiva anche per il Sassuolo, la squadra di De Zerbi gioca un ottimo calcio e punta ad una seconda parte ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score - ottavi : Ancelotti e il Napoli puntano al titolo : Risultati Coppa Italia: la Diretta gol live score delle partite attese oggi 13 gennaio 2019 e valide per il tabellone degli ottavi di finale.

Napoli - Ancelotti rilancia : 'In caso di cori razzisti - interrompere la partita' : Carlo Ancelotti non ha dubbi: in caso di insulti xenofobi chiederà l'interruzione della partita. Il tecnico del Napoli torna sui fatti di Santo Stefano a Milano, in occasione del big match...

Calciomercato Napoli - Ancelotti blocca Allan e conferma un prestito : Calciomercato Napoli, Ancelotti blocca Allan- Diventato nelle ultime due stagioni uno dei migliori centrocampisti d’Europa, tanto da attirare su di se le attenzioni delle big continentali. Allan sotto al Vesuvio è diventato un centrocampista completo, dotato di grande “garra” ma anche con il vizio del gol, il giocatore brasiliano ha conquistato tutti prima sotto la guida […] L'articolo Calciomercato Napoli, Ancelotti ...

Napoli - Ancelotti conferma : ci fermiamo in caso di cori razzisti" : Per il mister "c'è un regolamento ed un protocollo che non è stato rispettato con l'Inter e vogliamo che sia rispettato".

Ancelotti Razzismo non è problema del Napoli ma italiano. Allan Non temo di perderlo : E' un problema più politico o sportivo? 'Non è solo legato allo sport, ma lo sport evidenzia un malessere che esiste a livello culturale'. In questi 10 giorni di mercato può capitare qualcosa? 'Credo ...

Ancelotti : «Il razzismo è un problema del calcio italiano - non del Napoli» : razzismo da combattere “Il razzismo? Sembra un nostro problema, ma in realtà non è del Napoli, ma del calcio italiano. Il Napoli ha vissuto questo momento a San Siro che non è stato goliardico, quella sera c’è stato ben poco da ridere”. Si legge Sassuolo, vigilia di Coppa Italia, ma tiene banco ancora il problema razzismo dalle parti di Castel Volturno. “S’è aperto un dibattito, tante contrapposizioni, noi non ...

Napoli - Ancelotti : "Allan out - ha avuto un permesso. Razzismo? Problema sociale e culturale" : Lo sport acuisce il Problema in Italia ma non è solo sportivo. È un Problema sociale e culturale del calcio italiano. Fenomeno che in altri Paesi hanno debellato. Ma siamo un popolo intelligente e ...

Ancelotti : «Il razzismo non è un problema del Napoli - è del calcio italiano» : razzismo da combattere “Il razzismo? Sembra un nostro problema, ma in realtà non è del Napoli, ma del calcio italiano. Il Napoli ha vissuto questo momento a San Siro che non è stato goliardico, quella sera c’è stato ben poco da ridere”. Si legge Sassuolo, vigilia di Coppa Italia, ma tiene banco ancora il problema razzismo dalle parti di Castel Volturno. “S’è aperto un dibattito, tante contrapposizioni, noi non ...

Napoli - la conferenza di Ancelotti in diretta : Dopo la sosta, il Napoli si prepara a tornare in campo. Primo impegno in Coppa Italia contro il Sassuolo. Ecco le dichiarazioni di Carlo Ancelotti in vista dell'insidiosa partita contro i neroverdi ...