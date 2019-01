Lega e M5s si sfidano sull'ipotesi di un referendum sulla Tav : In attesa dei provvedimenti su reddito di cittadinanza e quota cento M5s e Lega duellano sulla Tav. Il partito di via Bellerio cavalca l'onda del Sì alla Torino-Lione e chiede all'alleato una mediazione, affinché non salga sulle barricate. Ma Di Maio, pur non contestando la partecipazione della Lega questa mattina in piazza a Torino, respinge ancora una volta anche l'ipotesi referendum caldeggiata di nuovo ...

Perché le elezioni in Algeria preoccupano Lega e M5s : L'articolo di Francesco Galietti, analista e fondatore della società Policy Sonar Le elezioni sarde sono un prodigioso ring, dove interessi squisitamente locali si possono confondere con partite di ...

Ora la Lega prevede una scissione nel M5S «Rottura dopo il voto delle Europee» : Le due anime che compongono il Movimento: da una parte Di Maio lealista, dall’altra Grillo e Di Battista che attaccano

Zaia : «M5S - attento al popolo che ti toglie la deLega. Bene la Lega in corteo - è un segno di maturità» : «La Lega in piazza a Torino? È la dimostrazione che quando il gioco si fa duro, noi scendiamo in campo». Luca Zaia, non è un mistero, è arci favorevole all'alta velocità Torino-Lione: «Non per ...

La Lega vede la scissione nel M5S. La rottura dopo il voto delle Europee : «Se c'è uno di cui mi fido davvero è Di Maio. Adesso ci stanno provando anche qui dentro, a farci litigare... Ecco, Luigi è uno con cui davvero si può governare cinque anni». Sono le ore successive ...

Lega e M5S si scannano sulla Tav : ... e saldando un fronte che va dal Pd a Forza Italia, Lega e Fdi, tutti presenti in piazza a Torino in una manifestazione volutamente apartitica ma fortemente 'politica'. Il padrone di casa, il ...

Lega-M5s - tutti gli alleati in UeContratto arma segreta di Di Maio : Dalla Francia alla Scandinavia. Ecco chi sono i possibili alleati di Lega e M5s alle elezioni europee. Costellazione sovranista da una parte, manifesto politico concreto dall'altra Segui su affaritaliani.it

Tav - Lega in piazza a Torino per sì : va fatta - senza rottura con M5s : Roma, 12 gen., askanews, - 'Siamo qui per ribadire che vogliamo che si faccia la Tav, ma non si tratta del governo che manifesta contro se stesso. Anche perché la manifestazione di Torino non è contro ...

Sicilia : M5S - pronti a collaborare con Musumeci ma lui si liberi di chi gli tiene mani Legate : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - "L’ apertura di Musumeci? Più che un messaggio a noi è un chiaro segnale di fumo ai suoi alleati e ai collaborazionisti del PD". Così il gruppo parlamentare del M5S all?Ars risponde al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci che ieri si era detto disponibile

Tav : Molinari (Lega) - nessuno scontro con M5S : nessuno scontro tra Lega e M5s sul tema della Tav. Lo ribadisce il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari in piazza a Torino alla manifestazione a favore della tav. "Non è contradditoria la nostra presenza in piazza - spiega- perchè la Lega ha una posizione storica a favore della Tav; sapevano dal primo giorno che uno dei temi divisivi con il M5s era quello della Torino-Lione ma per quanto ci riguarda un ...

Tav - sfida nel Governo : Lega in piazza. M5s : 'si rispetti contratto' : Nuova manifestazione a Torino a favore della tav, nella maggioranza resta la tensione su un tema che divide gli alleati di Governo. La Lega annuncia la presenza al corteo. 'Fanno sorridere' attacca la ...

Sondaggi Index Research : calano M5S e Lega - si risvegliano i partiti dell’opposizione : Secondo l'ultimo Sondaggio (11 gennaio 2019) effettuato da Index Research, pare che gli italiani si stiano iniziando a stancare delle continue incomprensioni e dei ripetuti battibecchi tra le due forze politiche che compongono l'attuale maggioranza governativa: M5S e Lega. È quanto emerge dalle ultime rilevazioni Sondaggistiche effettuate dall’istituto di ricerca Index per Piazza Pulita, programma condotto da Corrado Formigli su La7. Giù M5S e ...