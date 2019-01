Crolla una miniera nel nord della Cina | morti 21 operai

Crolla una miniera di carbone in Cina : almeno 21 morti : almeno 21 persone sono morte in Cina dopo il crollo di una miniera di carbone che si è verificato nella serata di sabato nei presi della città settentrionale di Shenmu. A riferirlo è l’agenzia ufficiale cinese “Xinhua” segnalando che le autorità stanno ora indagando per appurare le cause dell’incidente. Gli interventi delle forze di sicurezza, prosegue la testata in una breve nota, hanno permesso di portare in salvo altri ...

Crolla di nuovo cartello stradale che colpì una bambina vicino alla scuola. 'Non è stato messo in sicurezza' : Un cartello caduto per strada, su di un marciapiede nei pressi di una scuola elementare. Una fatalità che ha lasciato di stucco i passanti. Non solo perché qualcuno ha rischiato di farsi male, ma ...

Crolla una miniera d’oro in Afghanistan - almeno trenta morti : almeno 30 persone sono rimaste uccise e sette ferite nel crollo di una miniera d'oro "non professionale" nel nord-est dell'Afghanistan. L'incidente e' avvenuto nel distretto di Kohistan nella provincia di Badakhshan, ha spiegato il governatore distrettuale Mohammad Rustam Raghi. Gli abitanti del villaggio avevano scavato un pozzo profondo 60 metri nel letto di un fiume per cercare l'oro. Erano dentro quando le mura sono cadute. "La gente ...

Serie A : aumentano gli spettatori ma Crolla una big - : Come organo che da quasi dieci anni è impegnato nel sostenere e divulgare la 'Cultura dello Sport' ci mettiamo a disposizione degli organi preposti, di tutte le componenti sane del tifo e dei ...

Esplode la bombola del gas in cucina - Crolla l'abitazione : muore una donna : Una donna di 82 anni è morta stamane ad Aradeo, in provincia di Lecce, a causa dell'esplosione di una bombola di gas nella sua abitazione che si trova in via Silvio Pellico. La deflagrazione, avvenuta ...

Lecce. Esplode bombola del gas - Crolla abitazione : morta una donna : L’ultimo dell’anno si chiude con una tragedia ad Aradeo. Esplode una bombola a gas, le pareti di casa crollano e seppelliscono l'anziana padrona di casa. Inutili i soccorsi: la donna è stata estratta senza vita dalle macerie.Continua a leggere

Esplode una bombola e Crolla un'abitazione - muore anziana proprietaria sotto le macerie : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Crolla l'unico ponte - resta una sola possibilità : attraversare una palude e boschi infestati da lupi : Urali. Per gli abitanti del villaggio Filkino, regione di Sverdlovsk, negli Urali, il ponte sul fiume era l'unica via di collegamento con il mondo esterno, raggiungibile in 5 minuti. Dopo il crollo del ponte, le autorità locali si sono rifiutate di ricostruirlo, offrendo ai residenti una via alternativa: far passare le persone da una ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Brescia Crolla contro Ulm e saluta la qualificazione - Torino chiude con una sconfitta a Malaga : Anche la Germani Brescia saluta l’EuroCup 2018-2019 di Basket. La formazione di Andrea Diana si giocava l’accesso alla top 16 nello scontro diretto con i tedeschi del Ratiopharm Ulm nella decima e ultima giornata della fase a gironi. Il punteggio finale di 80-97 condanna la squadra lombarda all’eliminazione, ma ciò che ha deluso maggiormente è stato l’approccio di David Moss e compagni. Ad eccezione dei primissimi minuti ...

Roma - Villa Mercede : Crollata parte del muro perimetrale/ Una residente 'Un miracolo che non passasse nessuno' : Villa Mercede: crolla muro, paura a San Lorenzo. Ultime notizie Roma: un boato dopo la mezzanotte. Sindaca Raggi sotto accusa per ora tace.

Grande Fratello Vip - Jane Alexander brutalizzata ora Crolla : 'Una cattiveria inaudita - proprio voi...' : Non c'è pace per Jane Alexander . Terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip , l'attrice italo-britannica è stata più volte presa di mira dal popolo del web. In particolare, a criticare Jane '...

L'Eredità - il concorrente sconcertante : manca una sola lettera e Crolla - Flavio Insinna incredulo : Ignoranza diffusa a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda ogni sera su Rai 1. Il nastro va riavvolto a qualche giorno fa, quando tal Andrea, malcapitato concorrente, è incappato in ...

Wall Street Crolla e poi recupera grazie a una Fed cauta sui tassi : ... avvenuto su mandato Usa, dell'erede dell'impero tlc cinese Huawei - complici anche le scosse sul petrolio e le ombre sull'economia globale - l'indice Vix e' salito anche di oltre il 20% sopra quota ...

Crolla una palazzina disabitata a Cagliari - detriti su una falegnameria - Sardiniapost.it : Una palazzina a due piani disabitata è Crollata oggi in via Tagliamento a Cagliari . Nessuno è rimasto ferito, ma i detriti sono caduti su una falegnameria e su un'officina di un gommista. È stato il ...