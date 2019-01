Così abbiamo beccato Battisti

Nuoto – Mondiali vasca corta - la staffetta mista 4×100 femminile in finale : “abbiamo qualcosina da dare in più” : Le parole delle azzurre della staffetta femminile 4×100 mista dopo le batterie ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou I Mondiali di Nuoto in vasca corta stanno per volgere al termine: ultima giornata di gare oggi a Hangzhou e, dunque, ultime possibilità per l’Italia di conquistare ancora medaglie. Tra coloro ci disputeranno una finale ed andranno a caccia di un buon risultato c’è la staffetta femminile 4×100 ...

Mario Draghi orgoglio italiano : 'Così abbiamo limitato lo strapotere della Germania' : Po l'elogio della moneta unica che 'ha permesso a diversi paesi di recuperare sovranità monetaria rispetto allo Sme: allora le decisioni di politica monetaria erano prese dalla Germania' mentre 'oggi ...

Il racconto del bodyguard : "Così abbiamo estratto i corpi di chi era morto" : Secondi che non sembrano passare mai. I giovani schiacciati, le urla, i tentativi per salvarli. Gianni Ermellini, tra venerdì e sabato, era di turno come bodyguard al Lanterna Azzurra e ha visto tutto. Ha provato la paura e la speranza, mentre estraeva i corpi dalla calca. In un'intervista a Il Resto del Carlino, il buttafuori racconta quei momenti: "Sono arrivato sul posto dove era ammassata la gente e ho cominciato a tirarne fuori da quella ...

Marco Liorni - l'accusa del conduttore de La vita in diretta : 'Così abbiamo tradito i nostri figli' : A Italia sì , sabato 8 dicembre, ospite in studio Marco Liorni , conduttore de La vita in diretta . Una puntata anomala, partita con grande ritardo a causa dello speciale del Tg1 sulla strage di ...

“L’albero di Natale non si fa Così”. Dopo tanti anni di dubbi amletici e discussioni familiari - è l’esperto designer a “illuminarci” sul giusto modo di addobbarlo. E se vi dicessimo che abbiamo sempre sbagliato a mettere lucine e palle? Preparatevi a restarci non male - malissimo! : Amanti del Natale unitevi ed ascoltate: Nuntio vobis, gaudium magnum, habemus (finalmente) la formula perfetta per decorare l’albero di Natale. Ad illuminarci è l’interior designer Francesco Bilotti che, tramite un video caricato sulla sua pagina Instagram, mostra come dovrebbe essere fatto. L’interior designer ha poi spiegato ad HouseBeautiful.com che “lo si è sempre fatto nel modo sbagliato. La maggior parte delle ...

Sesso e droga sul pianerottolo di casa - papà chiede aiuto : "Abbiamo una bimba - Così non è vita" : Roberto Laconi vive con la moglie e la figlia di 11 anni in una casa Aler. La sua denuncia a QuiComo

Tuyo - ci siamo innamorati di Narcos e della sua colonna sonora. Così l’abbiamo tradotta : “Songo ‘o fuoco ca te bruscia ‘a pelle, songo l’acqua ca te leva ‘a sete…“. Stesse parole, stesso significato, ma con un suono diverso, quello della lingua napoletana. siamo tornati con un nuovo singolo, Tuyo, la cover in napoletano della sigla dell’amata serie Netflix Narcos. Canzone scritta e cantata dal cantautore brasiliano Rodrigo Amarante. Abbiamo intrecciato e unito idealmente Medellin, Napoli e Rio De Janeiro. Ci siamo ...