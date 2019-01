Baricco mi ha fatto incazzare L’intellettuale che urla fa solo un favore al potere

ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 gennaio 2019) Stamani ho riletto l’intervento di Alessandrosu la Repubblica. L’altro giorno mi era piaciuto, ci avevo visto dentro un’autocritica importante. Oggi mi ha. Un lettore poi mi ha stimolato su Facebook colorendo l’immagine con ghigliottine, gente incazzata: un’atmosfera da redde rationem, da sollevazione popolare.Nell’insieme il pezzo di, che stimo, mi pareva un mea culpa sul disimpegno degli intellettuali, cosa che predico da anni. Riga per riga, ponderando bene, ci ho letto un implicito giudizio sull’incazzatura della gente, come se avesse ragione il popolo ad essere arrabbiato. Ho riletto anche due o tre pezzi di Luciano Bianciardi, Goffredo Parise e Pier Paolo Pasolini, tanto per darmele di santa ragione.Insomma, questa atmosfera da presa della Bastiglia (fuori dalla fortezza) e da ultimo messaggio nella bottiglia di(dentro) non mi ...