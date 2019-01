Sicilia | M5S | pronti a collaborare con Musumeci ma lui si liberi di chi gli tiene mani

Sicilia - M5S : "Rete ospedaliera - altro che ok. Le bugie di Razza-Pinocchio servono a poco - questo governo rischia la clamorosa bocciatura" : ... che ha omesso dolosamente di riferire ai giornalisti di dovere ottemperare alle prescrizioni dei Ministeri della Salute e dell'Economia per allineare la rete ospedaliera, approvata con i voti della ...

Sicilia : Corrao (M5S) - 'da governo Conte risposte sprint altro che Delrio' : Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - "Dalla trazzera all’impegno ministeriale: avere il M5S al governo del Paese è una garanzia per i Siciliani. Bene l’iter per un commissario straordinario per fare partire lavori per 300 milioni di euro per le nostre strade. Dal governo Conte risposte sprint per la Sicil

Sicilia : slitta esame finanziaria all'Ars - M5S 'Interessi isola dopo quelli dei deputati' : Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - "Ancora una volta gli interessi della Sicilia e dei Siciliani vengono messi in secondo piano rispetto a quelli della maggioranza. Gli azionisti del governo Musumeci, evidentemente, per dare l’ok alla finanziaria vogliono capire cosa potranno ottenere in sede di collega

Val Susa - Puglia - Sicilia : quei territori ingannati dal M5s "ambientalista" : Tav in Val di Susa, Tap in Salento, Ilva di Taranto, raffinerie a Gela, trivelle nello Jonio, in Adriatico e in Basilicata, Muos a Niscemi in provincia di Caltanissetta, inceneritori in mezza Italia. Da Nord a Sud, tante bandierine gialle piantate dal M5s e altrettante vittorie conquistate alle ultime elezioni politiche. Ma ora una delle Cinque stelle originarie, quella dell'ambiente, è diventata una supernova sul punto di esplodere. Dopo sette ...

Decreto Sicurezza - in Sicilia tutti contro Salvini fronte Fi-Pd-M5S. Anci 'Pronti a restituire fascia tricolore' : 'tutti i regimi hanno iniziato dalle leggi razziali' attacca il sindaco di Palermo. 'Stiamo valutando la strada per arrivare alla Consulta', interviene il sindaco di Firenze. 'Il linguaggio di Salvini ...

Sicilia - Musumeci e la frase shock contro il M5S : “Grillini peggio del terremoto in Sicilia” : Nello Musumeci presidente della regione Siciliana, per gli auguri di Natale parla della non conquista grillina della Sicilia, e pronuncia una frase shock Catania – Niente da fare. Nemmeno il clima natalizio riesce ad allentare le tensioni fra Nello Musumeci e il Movimento 5Stelle. Anzi, proprio in occasione degli auguri ai simpatizzanti di DiventeràBellissima, ieri pomeriggio al Sal di Catania, il governatore, nel rivendicare la vittoria ...

GOVERNO M5S È CON LA Sicilia - SIGLATA INTESA STATO-REGIONE. : ... tristemente consolidata dalla vecchia politica, di utilizzare la SICILIA come granaio di voti per poi disinteressarsi delle sue problematiche. Il nostro obiettivo è che la SICILIA possa rilanciarsi ...

Frana a Castronovo di Sicilia - botta e risposta Musumeci - M5s : Se poi si affiderà all'Anas la manutenzione della viabilità intercomunale, sarà la soluzione strutturale che servirà ad evitare proclami e polemiche"."Mentre la politica chiacchiera, qualcuno ha la ...

Trivellazioni off-shore. Il senatore Marinello - M5S - : Difendiamo il Canale di Sicilia dall'ennesimo scempio ambientale - ripercussioni ... : I pilastri della nostra economia devono restare la pesca e il turismo, mentre petrolio e perforazioni dei nostri fondali, e tutte quelle attività che vanno contro il nostro Ambiente e la Salute dei ...

Corleone : dall’Arci della Toscana alla Sicilia. Chi è Maurizio Pascucci - il candidato M5s scomunicato da Luigi Di Maio : Dal Pci al M5S. Dall’antimafia all’appello “al dialogo con i parenti dei mafiosi”. Passi lunghi quelli compiuti da Maurizio Pascucci, toscano di Cecina, classe 1964, candidato a sindaco per i Cinquestelle nel comune di Corleone, il paese di Totò Riina. Da qualche anno Pascucci si è trasferito a Corleone ma in Toscana lo ricordano bene e in molti sono rimasti sorpresi dalle sue dichiarazioni e dalla sua foto con il nipote acquisito di Provenzano. ...

Sicilia : M5S - tantissime norme Finanziaria regionale rimaste inapplicate : Palermo, 14 nov. (AdnKronos) - "Nulla di fatto per gli interventi a tutela dello sport e delle persone con disabilità, nessuna traccia dei 200mila euro stanziate per le attività di rimozione e smaltimento dell’amianto, con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali, fumata nera per le

Sicilia - il video dei No Muos con le dichiarazioni del M5s contro il radar : “Vogliamo ricordare le loro posizioni” : Un minuto e mezzo di exploit contro il sistema radar americano dei più noti esponenti del M5s, da Alessandro Di Battista a Beppe Grillo, dai parlamentari italiani a quelli europei, dal titolo “Il Muos a 5 Stelle”. Si tratta un video montato e pubblicato su facebook dal Coordinamento che in Sicilia da anni si batte contro la mega antenna satellitare statunitense a Niscemi in provincia di Caltanissetta. Una carrellata di “no” conditi da ...