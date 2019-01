Sanremo | esclusa la canzone sovranista dei New Trolls

Sanremo Giovani - Laura Ciriaco esclusa : “Brano troppo simile a uno di Jason Mraz”. Lei : “Ho sopportato accuse violente e insulti” : Non c’è Festival di Sanremo senza scandali e polemiche. Anche la sezione Giovani, ora che la kermesse è stata “smezzata” in due, ha le sue: un brano è stato escluso ancor prima della messa in onda delle due puntate speciali, previste il 20 e 21 dicembre su Rai 1 con la conduzione di Pippo Baudo e Rovazzi. “L’Organizzazione del Festival sentito il parere dell’ufficio Legale aziendale e dopo un’accurata perizia dei propri ...

