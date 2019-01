Roma | forfait Mirante contro l' Entella | infortunio al polpaccio Manolas resta in

Roma - infortunio per Nzonzi : verso il forfait con l'Entella in Coppa Italia : Arrivano notizie poco positive dall'infermeria giallorossa per Eusebio Di Francesco. L'allenatore della Roma , infatti, dovrà fare i conti con l'infortunio di Steven Nzonzi : nell'allenamento di ...

Roma - Dzeko stringe i denti e ci prova per la Juve. Forfait De Rossi : La speranza di recuperare Edin Dzeko per la partita contro la Juventus di sabato sera si fa sempre più concreta. Anche oggi il bosniaco ha svolto allenamento individuale, ma domani o al massimo ...

Inter - preoccupano le condizioni di alcuni titolari : il forfait contro la Roma è più che possibile : La partita di “Wembley” contro il Tottenham ha portato solo cattive notizie all’Inter, che ha perso la partita e la situazione di vantaggio in classifica e in più si ritrova con alcuni calciatori in condizioni fisiche non ottimali. È il caso di Nainggolan, in campo solo materialmente per quasi tutta la prima frazione di gioco prima di lasciare il suo posto al più in palla Borja Valero: lo spagnolo ha preso per mano la ...