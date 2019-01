Racket | arrestato nel Napoletano un esattore vicino al clan D' Ausilio

Camorra - Racket ed estorsioni : arrestato latitante che voleva diventare boss del Vomero : I militari dell'arma dei carabinieri del comando provinciale di Napoli, in collaborazione con i colleghi del reparto A.P.I. (Aliquota di Primo Intervento) e del Nucleo Radiomobile ed Operativo specializzato in operazioni a rischio) nella nottata tra mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre 2018 hanno fatto irruzione in un'abitazione del quartiere Pianura a Napoli, bloccando il latitante Andrea Teano, classe 1982, considerato dagli inquirenti un ...