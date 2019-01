Pd | lite sul simbolo e pressing sulla lista unitaria Gelo da LeU

Bruno Vespa - il retroscena sulla lite tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte : "Ci vuole la macchina della verità" : Prima Giuseppe Conte, poi Matteo Salvini. Mentre a Porta a porta va in onda l'intervista al premier, il leader della Lega gli risponde su Facebook. Due giorni dopo, rivela Bruno Vespa, "mentre Salvini diceva che c'era stato il chiarimento, guardava incuriosito le valanghe di agenzie di stampa che il

Allegri duro sul problema razzismo : “dette le solite cose per riempirsi la bocca” : Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato del problema del razzismo negli stadi abbastanza duramente: nessuna decisione importante è stata presa “Sul razzismo hanno detto le solite cose per riempirsi la bocca e invece dovrebbero stare zitti e prendere decisioni“. Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, soffermandosi sul dibattito in corso sul fenomeno del razzismo nel calcio italiano. “Non bisogna ...

Baglioni-Salvini - lite sull'immigrazione | "Farsa" - "Canta che passa" : Il direttore artistico del Festival di Sanremo: "Migranti, una farsa. Non si risolve bloccando 40 persone". La risposta del vicepremier e ministro dell'Interno: "Canta che ti passa"

Coppa Italia e Supercoppa Italiana - in onda sul satellite solo con TivùSat : In attesa della ripresa del campionato prevista a partire dal 19 gennaio con la prima giornata del girone di ritorno, si avvicina il momento del ritorno al calcio giocato per tutti gli appassionati Italiani. Dal weekend in arrivo si disputeranno infatti gli ottavi di finale di Coppa Italia a eliminazione diretta, quelli in cui entreranno […] L'articolo Coppa Italia e SuperCoppa Italiana, in onda sul satellite solo con TivùSat è stato ...

Sempre più frequenti le anomalie per la batteria di Huawei P10 lite : chiarimenti sulla garanzia : Sta aumentando a dismisura il numero di persone che in questo periodo si sta lamentando sulla durata della batteria di uno smartphone popolare come il cosiddetto Huawei P10 Lite. L'usura, ad un anno e mezzo dalla sua commercializzazione, insieme ai recenti aggiornamenti software sembrano aver complicato non poco le cose per gli utenti. Ecco perché oggi 6 gennaio ho deciso di tornare sull'argomento per offrire un contributo ai tanti utenti che ...

Emily - morta a 8 anni in slittino sulla pista nera. L'urlo del papà : «Ma dove andate? Non salite lassù» : Al vaglio vi sarebbero proprio i cartelli e le indicazioni per chi pratica questo sport. Sarà cura degli inquirenti anche accertare se le protezioni collocate lungo il tracciato della pista 'nera' a ...

Ravenna - padre accoltellato dal figlio 14enne/ lite dopo gioco : si indaga sulla salute mentale del ragazzo : Ravenna, padre accoltellato dal figlio 14enne/ Lite dopo gioco: si indaga sulla salute mentale del ragazzo. Il fatto è avvenuto giovedì sera

Freccero attacca il Pd : 'Mi ha mandato sul satellite - una cosa vergognosa' : Carlo Freccero, settantuno anni, è stato designato come nuovo direttore di Rai Due. Nel corso di una conferenza stampa ha avuto modo di esporre molto di quelli che saranno i suoi piani e strategie, non disdegnando una parentesi politica che racconta come abbia mal digerito alcune scelte del passato. In particolare quelle che sarebbero state messe in campo dal Pd, reo di averlo mandato in reti di secondo piano. E l'attacco non è neanche tanto ...

Rai - Freccero contro il Pd : “Mi ha mandato sul satellite - col curriculum che ho. Una vergogna! Capisco di più Berlusconi…” : “Quello che mi interessa del governo gialloverde è che ha scompaginato il pensiero unico. Questo lo riconosco, lo sottoscrivo. Il conformismo del pensiero unico è stato terribile in questi anni e ora finalmente si è scompaginato. Lì bisogna infilarsi e lavorare per fare sì che vi sia una tv sorprendente”. A dirlo, in conferenza stampa in viale Mazzini, il direttore di Raidue, Carlo Freccero, a proposito del suo rapporto con la ...

Sangue sul cenone di San Silvestro : lite in pescheria finisce a colpi di pistola - due feriti nel Napoletano : TORRE ANNUNZIARA - lite e sparatoria in pescheria: due feriti. Sangue nel centro di Torre Annunziata. Due uomini sono stati gambizzati in serata alla pescheria 'O Vangelista di via Roma, a Torre...

Mazzoleni condiziona Inter-Napoli - De Laurentiis aveva lanciato l’allarme : espulsione di Koulibaly assurda - due pesi e due misure sulla lite Keita-Insigne : Si è disputata la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si è concluso con il botto e con la partita tra Inter e Napoli. Successo nerazzurro con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez ma la partita è stata nettamente condizionata dall’espulsione di Koulibaly. Il difensore fino al momento dell’episodio era stato praticamente perfetto, un muro al centro della difesa azzurra. Ma ha ...

lite sulle vacanze di Natale - così Mara Venier sbotta sui social : A Natale siamo tutti più buoni? Sì, a patto di non superare il limite. Mara Venier, reduce dai successi di 'Domenica In', ha deciso di trascorrere le vacanze natalizie al caldo della Repubblica ...