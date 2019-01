Lega scende in piazza con i pro Tav Di Maio | Non mi scandalizzo | ma

Tav : Gelmini - Lega oltre a scendere in piazza 'licenzi' Toninelli : Verona, 11 gen. (AdnKronos) - "Domani a Torino ci sara' un'altra manifestazione pro Tav e saranno in piazza anche i parlamentari della Lega. Va bene la presenza in piazza, ma vogliamo ricordare che loro sono al governo. Se non si vuole imporre uno stop delle infrastrutture non bisogna andare in piaz

La Lega scende in piazza per il sì alla Tav | Salvini apre al referendum per il Nord : Slitta il Cdm che doveva varare il decreto su reddito dicittadinanza e pensioni a quota 100: possibile il via liberatra una settimana. Tav, Salvini apre a un referendum in caso di bocciatura dell'opera. Trivelle, la Lega frena sullo stop di M5s

Tav - la Lega scende in piazza (contro i 5 stelle) : Salvini non solo sosterrà un eventuale referendum sulla TAV, ma addirittura la Lega potrebbe essere il braccio che...

La manovra fa salire Lega e M5S Torna a scendere il Pd. I dati : La Lega non ha risentito negativamente delle difficolta' incontrate dal Governo nelle negoziazioni con Bruxelles, e risulta nettamente il primo partito con il 31,4% e un trend... Segui su affaritaliani.it

Volley : SuperLega - Kaziyski è arrivato « Non vedo l'ora di scendere in campo » : VERONA - Matey Kaziyski , nella foto, da sinistra a destra, con il capitano, Emanuele Birarelli, e con i vicepresidenti Luca Bazzoni e Gianmaria Villa,, a poche ore dall'ufficializzazione del suo ...

SONDAGGI/ Lega - 31 - 7% - +6 punti su M5s - la manovra "scende" dal 52% al 49% - IlSussidiario.net : La Lega rimane il primo partito italiano mentre il Movimento 5 stelle è in forte calo, secondo i SONDAGGI dell'Istituto Tecnè

La Lega Pro scende in campo con le sue squadre contro ogni forma di violenza : le varie iniziative : La Lega Pro scende in campo con le sue squadre contro ogni forma di violenza. Lo fa, in particolare, il 25 novembre, data in cui si celebra in tutto il mondo la giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, proclamata dall’Onu nel 1999. “Ribadiamo il no ad ogni forma di violenza – spiega Cristiana Capotondi, Vice Presidente Lega Pro- con l’ingresso in campo delle squadre con un nastro bianco, simbolo ...

Sondaggi - chi scende e chi sale dopo 5 mesi di governo Lega-M5s : Pd e 5 Stelle non riescono ad invertire la rotta, bene Forza Italia. Che cosa ci dicono gli ultimi Sondaggi

SONDAGGI POLITICI/ Lega per la prima volta sotto il 30% : scende anche M5s - Forza Italia +1 - 3% - IlSussidiario.net : SONDAGGI POLITICI, Lega per la prima volta sotto il 30%: guadagna Forza Italia dopo il cambio di strategia di Silvio Berlusconi. Pd ancora in calo.

Sondaggi elettorali - la Lega perde consensi e scende sotto il 30%. In calo anche il M5S : Secondo l'Istituto Ikè va giù il Movimento Cinque Stelle: il partito di Luigi Di Maio è dato al 25,9% ben sette punti sotto i risultati del 4 marzo. scende ancora anche il Pd, che passa dal 17,9 al 17,5%. Migliora invece la prestazione di Forza Italia e Fratelli d’Italia, che rispettivamente raccolgono il 9,4% e il 4,2%.Continua a leggere

Dl sicurezza - tra Lega e M5S scende il grande freddo : Salvini e Di Maio separati in casa : Decreto sicurezza passato al Senato. Matteo Salvini contento. Ma il Movimento 5 Stelle ha disertato. Non ha voluto mettere la faccia sulla legge Salvini, a riprova che il grande freddo è sceso tra i ...