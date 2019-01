Italia | l' agenzia DBRS conferma il rating a BBB

FATTURA ELETTRONICA/ Video - critiche Forza Italia : 'E' caos - direttore Agenzia Entrate si dimetta' : FATTURA ELETTRONICA, è già caos: associazioni consumatori e commercialisti protestano, critiche da Forza Italia 'direttore Agenzia Entrate si dimetta'.

Agenzia Spaziale Italiana : il Miur pubblica il bando per il presidente : Il Miur ha pubblicato il bando che nomina la commissione tecnica che avrà il compito di individuare il nuovo presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, dopo la revoca il 6 novembre scorso di Roberto Battiston dal suo incarico. Dal 14 novembre l’Agenzia è guidata dal commissario Piero Benvenuti. La commissione che dovrà individuare il nuovo nome è presieduta da Amalia Ercoli Finzi, la prima donna ad essersi laureata in ingegneria ...

Manovra - arriva il saldo e straccio delle cartelle EquItalia – Agenzia delle Entrate : Nel maxiemendamento alla legge di bilancio, approvato con voto del Senato a notte inoltrata, è stata inserita anche una maxi sanatoria delle cartelle esattoriali per chi ha Isee inferiore a 20mila euro. Il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali sarà in vigore fino al 30 novembre del prossimo anno.Continua a leggere

Agenzia Spaziale Italiana : Seconda Edizione Premio Spazio Cinema : L’Agenzia Spaziale Italiana ha il piacere di invitarLa alla Seconda Edizione del Premio SpazioCinema, in collaborazione con il Giornale dello Spettacolo del gruppo Globalist. A salire sul parco artisti, scrittori e scienziati che si sono distinti nel corso dell’anno per attività che, volontariamente o involontariamente, hanno favorito la diffusione della cultura scientifica in generale e di quella Spaziale in particolare, attraverso le diverse ...

“A Dubai ho aperto la mia agenzia. Tornare in Italia? Tasse e burocrazia mi fanno passare la voglia” : Quando aveva 25 anni Eleonora ha lasciato Milano, direzione Scozia. “Sì, avevo un lavoro stabile che mi garantiva un buon stipendio – racconta –. Ma avevo deciso di fare un’esperienza all’estero, imparare l’inglese e specializzarmi in corsi nel settore vino”. Passati due anni a Edimburgo, un giorno, dopo aver ricevuto l’offerta di un ristorante emiratino, Eleonora Caso, milanese oggi 32enne, ha mollato tutto per andare a lavorare e vivere a ...

Facebook fa pace con il Fisco Italiano : versati all'Agenzia delle Entrate 100 milioni di euro : Facebook Italy fa la pace con il Fisco italiano. La società ha appena firmato un accertamento con adesione chiudendo così le controversie con l'Agenzia delle Entrate che riguarda alcune annualità del periodo 2010-2016. Facebook pagherà per questo oltre 100 milioni di euro.Con l'adesione all'accertamento - sottolinea una nota dell'Agenzia delle Entrate - Facebook Italy chiude la controversia relativa alle indagini ...

A Coo'ee Italia l'Excellence Key Award. Nuovo importante riconoscimento per l'agenzia veronese. : "Ben più di uno slogan, che ha segnato ancora una volta un nostro importante traguardo" sottolinea Mauro Miglioranzi , presidente di Coo'ee Italia , che ieri sera si è vista premiare con l'Excellence ...

Il governo ha nominato l'astrofisico Piero Benvenuti commissario straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana : Benvenuti è cattolico e in queste ore sta circolando un'intervista che diede nel 2009 e in cui spiegava che la scienza dovrebbe «accettare il dialogo» con la teologia, «nel rispetto reciproco delle ...

Il governo ha nominato l’astrofisico Piero Benvenuti commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana : Il governo ha nominato il commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI): è l’astrofisico Piero Benvenuti, che ha 72 anni e ha insegnato per molto tempo all’Università di Padova. Il governo ha anche nominato come sub-commissario l’avvocato Giovanni Cinque, esperto di

Vaccino antinfluenzale - allarme fake news dell'Agenzia Italiana del Farmaco : Il Dr. Paolo Toniolo, medico specialista in igiene e medicina preventiva, in un'intervista per il quotidiano La Repubblica ha smontato numerosi falsi miti riguardo l'influenza e il Vaccino antinfluenzale. Il suo intervento segue quello dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che ieri è dovuta intervenire con un comunicato ufficiale per smentire le fake news circolanti nei giorni scorsi, secondo le quali il nuovo Vaccino antinfluenzale della ...

Commissariata l'Agenzia spaziale Italiana : alla guida l'astrofisico Benvenuti e l'avvocato Cinque : Dopo la defenestramento di Roberto Battiston, pronto il decreto di commissariamento dell'Agenzia spaziale italiana, Asi, che designa l'astrofisico Piero Benvenuti come commissario straordinario dell'...

Agenzia spaziale Italiana - Piero Benvenuti nominato commissario straordinario : Piero Benvenuti , docente di astronomia all'Università di Padova, è stato nominato commissario straordinario l'Agenzia spaziale italiana , Asi, dal premier Giuseppe Conte su proposta del ministro dell'...

Agenzia spaziale Italiana - il governo nomina commissario l'astrofisico Benvenuti : 'Ero a casa per dedicarmi ad alcuni progetti di ricerca sulla storia della scienza e sui rapporti fra filosofia, teologia e scienza', riporta Repubblica .

Agenzia Spaziale Italiana commissariata - la guida a Piero Benvenuti : E' pronto il decreto di commissariamento dell'Agenzia Spaziale Italiana, che designa l'astrofisico Piero Benvenuti come commissario straordinario dell'ente, succedendo all'ex presidente Roberto ...