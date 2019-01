Il maltempo gela i raccolti | prezzi record per le verdure

maltempo - Venezia : rischio gelate - mezzi spargisale in azione : La Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del Comune di Venezia comunicano che, vista la possibilità di gelate notturne, anche questa sera, a partire dalle ore 22, entreranno in azione gli spargisale. I mezzi interverranno sulla viabilità carrabile non solo della terraferma (oltre che di piazzale Roma e del Tronchetto), ma anche delle isole, per la precisione al Lido di Venezia, a Pellestrina, a San Pietro in Volta e a ...

maltempo Sicilia : danni agli ortaggi per le gelate : Le gelate hanno distrutto almeno il 20 per cento delle zucchine nella zona di Santa Croce Camerina e Marina di Ragusa. E’ l’allarme di Coldiretti Sicilia che sta monitorando i danni dell’ondata di Maltempo su tutto il territorio regionale. “Per la serricoltura del ragusano si tratta di un altro evento che mette in crisi i produttori”, sottolinea Coldiretti. Anche nel Catanese negli ultimi dieci giorni il gelo ha ...

maltempo : scongelano le ali dell'aereo con secchi d'acqua calda - VIDEO : Il VIDEO nel quale sono ripresi operatori aeroportuali impegnati nel trasporto di secchi di acqua verso un aeromobile in transito sull'aeroporto di Brindisi, non è altro che l'esecuzione del de-icing, ...

maltempo al Sud - disagi dalla Sicilia alla Basilicata. A Gela la neve blocca un’ambulanza : muore una donna : È morta per infarto su un’ambulanza, rimasta bloccata dal ghiaccio e dalla neve, lungo la strada provinciale verso l’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, in Sicilia. La vittima è una donna di 90 anni di Butela, frazione della provincia di Caltanissetta, che i soccorritori stavano trasportando in ospedale con un attacco cardiaco: un tratto di strada ghiacciata ha costretto l’autista dell’ambulanza a fermarsi per montare le ...

maltempo - allerta neve in Campania : gelate anche a bassa quota : Come riporta l'Ansa, il dipartimento regionale della Protezione civile della Campania ha diramato un avviso di allerta meteo a partire dalle ore 20:00 di ieri, mercoledì 2 gennaio. Su gran parte del territorio campano, infatti, sono previste nevicate e gelate anche a bassa quota sino alle ore 20:00 di oggi, giovedì 3 gennaio. Inoltre, proprio a partire dalla giornata odierna - così come annunciato nella precedente comunicazione del 31 dicembre ...

maltempo Venezia : rischio gelate - pronto il piano neve : In considerazione della possibilità di deboli nevicate anche nelle zone collinari e di pianura, la protezione civile comunale di Venezia ha concordato con Aim una fase di monitoraggio dell’evoluzione meteo cui far seguire, se le previsioni rimarranno inalterate, l’attivazione dalle 21 del piano neve. Saranno eventualmente messi in funzione i due mezzi preposti alla salatura preventiva dei punti critici stradali e attivato il numero ...

maltempo : in Veneto revocato stato attenzione per neve e gelate : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha revocato lo stato di attenzione per neve e gelate emesso ieri con validità fino a sabato mattina. Il Meteo Vene

maltempo Veneto : revocato lo stato di attenzione per neve e gelate : In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha revocato lo stato di attenzione per neve e gelate emesso ieri con validità fino a sabato mattina. Il Meteo Veneto di oggi prevede, infatti, in pianura precipitazioni in genere deboli/sparse, a tratti moderate, su zone montane e pianura occidentale, con probabilità bassa per locali ...

maltempo : in Veneto arriva il freddo - dichiarato stato attenzione per neve e gelate : Venezia, 12 dic. (AdnKronos) - Il primo, vero freddo invernale sta per arrivare in Veneto. Sulla base delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per neve e gelate su tutto il territorio, a parti