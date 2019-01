Emmanuel Macron insulta pure i francesi | Non hanno voglia di fare niente

Messo all'angolo dai gilet gialli - Emmanuel Macron non si può permettere la foto di Davos : Emmanuel Macron assente per motivi di immagine. L'Eliseo oggi ha annunciato che quest'anno il presidente francese non parteciperà al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, che si terrà dal 22 al 27 gennaio. L'appuntamento, che riunisce ogni anno il gotha dell'economia e della politica mondiale, rappresenta una scommessa troppo rischiosa per Macron, che preferisce rimanere a casa per evitare di far innervosire ancora di ...

Emmanuel Macron - il delirio della pornoministra Schiappa : L'Italia finanzia i gilet gialli : Chi finanzia i casseurs, i facinorosi che da tre mesi seminano panico e disordine in tutta la Francia? E chi ha finanziato la colletta sulla piattaforma online Leetchi per pagare le spese giudiziarie all' ex pugile Christophe Dettinger, da ieri in custodia cautelare per aver picchiato due gendarmi nel quadro dell' VIII Atto della mobilitazione dei gilet gialli? Scoprirlo è il nuovo obiettivo di Marlène Schiappa, ministra per le Pari ...

Emmanuel Macron - il suo disastro fa volare il Tg2 sovranista di Gennaro Sangiuliano : Sabato sera il Tg2 Dossier sulla Francia, "Macron, la caduta della grandeur" di Stefano Ziatori ha ottenuto il 10,1 di share, risultato che non veniva conseguito da moltissimo tempo dalla trasmissione. L' approfondimento del telegiornale diretto da Gennaro Sangiuliano ha fatto il botto con un serviz

Emmanuel Macron è finito - la voce all'Eliseo : cosa gli sta per accadere : Una ruspa ha sfondato un portone a Parigi. Non la conduceva Salvini e non c' era da sgombrare un campo rom. La guidavano alcuni "gilet jaunes" contro un ministero. Era l' ottava manifestazione consecutiva. Macron si aspettava lo sgonfiamento per stanchezza e per le vacanze. Niente da fare. Cinquantamila la vigilia della Epifania, dopo che sabato 29 dicembre erano stati 35mila. Il culmine, il simbolo, è stata la ruspa manovrata da operai ...

Emmanuel Macron - caduta senza fine : lo molla anche il suo storico stratega della comunicazione : Difficile dire chi dei due abbia deciso di rompere il rapporto: se Emmanuel Macron, deluso dall'effetto che negli ultimo tempi i suoi discorsi e le apparizioni in pubblico o sui media producono sui francesi, o Sylvain Fort, il suo "storico" capo della comunicazione, l'uomo che da signor nessuno l'ha

Dopo i gilet gialli per Emmanuel Macron arriva il problema dei gilet verdi : Due milioni di firme per una petizione che chiede allo Stato di introdurre misure più forti per il contrasto al riscaldamento globale

Emmanuel Macron come Adolf Hitler : un affronto clamoroso - il segnale della fine vicina : ... con le rimostranze di En Marche , e costringendo poi i responsabili del giornale a scusarsi, motivando la scelta dei grafici puramente estetica e non politica. Ma la frittata è fatta, anche perché ...

Emmanuel Macron - l'ultimo scandalo sull'amichetto Benalla : 'Ha passaporti diplomatici' : In Francia ora si interrogano su come sia possibile che Benalla possa andarsene in giro per il mondo con ben due passaporti diplomatici, l'ultimo rilasciato addirittura il 24 maggio, quando i suoi ...

Emmanuel Macron e Matteo Salvini - la bomba del Financial Times : Uno è un leader finito - l'altro invece... : Verso il ko tecnico: tra Matteo Salvini ed Emmanuel Macron il Financial Times non ha dubbi, il leghista sta per trionfare. Il prestigioso quotidiano finanziario britannico, mai tenero con il vicepremier italiano, conferma la fase calante del presidente francese, ormai ex campione dell'europeismo in caduta libera in patria e costretto pure a contravvenire alle regole sul deficit di Bruxelles per placare le proteste e salvare la poltrona ...

Emmanuel Macron - si trucca per nascondere lo stress : Nell' estate del 2017, quando i sondaggi di popolarità erano ancora clementi, il presidente francese Emmanuel Macron finì al centro di una bufera mediatica a causa delle cifre folli spese per il trucco dopo solo cento giorni dall' inizio del mandato. Il settimanale Le Point rivelò che l' inquilino d

Emmanuel Macron smascherato da Alexander Benalla : tutta la verità sul viaggio in Africa : Nuovi grossissimi guai per Emmanuel Macron. Alexandre Benalla, l’ex uomo di fiducia e guardia del corpo del presidente francese, aveva informato l’Eliseo del suo viaggio in Ciad. Lo ha reso noto l’Eliseo, precisando però che la comunicazione è arrivata solo "la settimana scorsa". La vicenda, insomma

A che punto è la rivoluzione liberale di Emmanuel Macron? : Parigi. A che punto è la rivoluzione liberale di Emmanuel Macron? A diciannove mesi dalla sua ascesa dirompente sul gradino più alto della République è già tempo di bilanci sui giornali parigini, mentre la rabbia dei gilet gialli continua a scorrere lungo le strade della Francia profonda e tra i man

Gunther Oettinger contro Emmanuel Macron : "Serve procedura Ue contro la Francia" : Il commissario europeo al Bilancio Guenther Oettinger è noto in Italia per le sue critiche feroci verso Roma in materia di bilanci. Una sua frase, poi rettificata, sui mercati che avrebbero insegnato agli italiani a votare, fece insorgere mezzo Parlamento. Il tedesco però non fa sconti neanche ai vicini francesi.Secondo Oettinger, la Francia dovrebbe subire ancora una procedura per deficit eccessivo, perché ha violato le ...

Emmanuel Macron - orgoglio e precipizio : La crisi di popolarità e la rivolta dei gilet gialli sembrano mettere la parola fine alla parabola politica del francese su cui gli europeisti facevano afifdamento. Ecco cosa ha sbagliato da quando è arrivato al potere Perché Emmanuel Macron è passato dalla grandeur ai fischi " Chi sono i "gilet gialli"? Viaggio al cuore della protesta francese"