D' Urso | Amo la dottoressa Giò una grande lavoratrice che lotta per le donne

Barbara D'Urso - l'ultimo clamoroso traguardo : festeggia con una foto davvero spinta : l'ultimo traguardo raggiunto da Barbara D'Urso ? Presto detto, su Instagram, dove ha raggiunto la vertiginosa quota di 1,8 milioni di seguaci . E la conduttrice di Mediaset ha voluto ringraziare tutti ...

Barbara d'Urso : "Io e Maria De Filippi ci sentiamo spesso. Nessuna rivalità con Silvia Toffanin e Paolo Bonolis" : Il 2019, almeno sulla carta, sarà l'annus mirabilis di Barbara d'Urso, la conduttrice napoletana che fisserà definitivamente le tende tra i set e gli studi di Canale 5: dalla conduzione del daytime, alle scene della fiction della domenica sera, senza dimenticare le nuove prime serate infrasettimanali che la terranno occupata per tutta la stagione.In ordine di tempo, Carmelita sarà alla guida di: Pomeriggio Cinque, tornato in onda ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso e Paolo Bonolis. Il clamoroso regalino in diretta a Insinna e L'Eredità : Una dimenticanza sospetta. Barbara D'Urso torna con Pomeriggio 5 dopo le vacanze natalizie ma in chiusura della puntata del 7 gennaio si "scorda" di rispettare una promessa fatta ai telespettatori lo scorso novembre. E a farne le spese è Paolo Bonolis. Carmelita aveva annunciato per gennaio l'arrivo

Isola dei Famosi cast : opinionista di Barbara d’Urso concorrente : Barbara d’Urso cede una sua opinionista a L’Isola dei Famosi? Giovedì 24 Gennaio partirà ufficialmente su Canale 5 la nuovissima edizione dell’Isola dei Famosi condotta sempre da Alessia Marcuzzi. E l’hype nei telespettatori per scoprire chi saranno i nuovi naufraghi del reality show adventure prodotto da Magnolia è già alle stelle. A tal proposito il magazine Spy ha dato una succosa anticipazione, che se confermata ...

Barbara D'Urso - fuga da Mediaset a Cuba : clamoroso - con chi è scappata al mare : Una scoperta davvero peculiare su Barbara D'Urso e le sue vacanze natalizie durante la pausa di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Dove si trova Carmelita? Presto detto: secondo Lisa Fusco, si troverebbe a Cuba insieme a Cristiano Malgioglio. È quanto si evince da un commento della Fusco a un post propri

Domenica In - Simona Izzo e lo sfregio a Barbara D'Urso su Rai 1 : clamoroso - Mara Venier gongola : Scintille nello studio di Domenica In su Rai 1: nel mirino, nella puntata di Domenica 23 dicembre, ci finisce suo malgrado Barbara D'Urso, in pausa con il suo Domenica Live. Contro Carmelita, infatti, è piovuta la frecciata di Simona Izzo, entrata in studio subito dopo la performance di Francesco Me

Costanzo : le cene con Maria - l’amore per la Izzo - battuta sulla d’Urso : Maurizio Costanzo si confessa a Porta a Porta: le cene con Maria De Filippi, l’amore per Simona Izzo e la battuta su Barbara d’Urso Un applauso scrosciante lo accoglie nello studio di Porta a Porta. Bruno Vespa gli confida di non essere invidioso per natura, ma di fare un’eccezione nei suoi confronti per l’inesausta vitalità […] L'articolo Costanzo: le cene con Maria, l’amore per la Izzo, battuta sulla ...

Amici - il dramma di Tish : cotta clamorosa per Alberto Urso - la scenata isterica. Finisce male : Un gossip scuote Amici di Maria De Filippi . Già, perché Alberto Urso e Tish hanno dato prova di grande, anzi grandissima complicità. Tanto che Tish si è prodotto in una scenata di gelosia che non è ...

Domenica In - quello che pochi hanno notato in diretta. Il clamoroso zampino di Barbara D'Urso su Raiuno : La mano di Barbara D'Urso su Domenica In ? La sua Domenica Live su Canale 5 è già in vacanza, Mara Venier ha la strada spianata verso il trionfo dello share ma qualcuno nota come nella puntata del '...

Aida Nizar/ La spagnola e "l'amore" per Vittorio Sgarbi : arriva la dichiarazione dalla d'Urso? - Pomeriggio 5 - : Aida Nizar ospite a Pomeriggio 5. La spagnola da Barbara d'Urso parlerà della 'passione' che nutre nei confronti di Vittorio Sgarbi?

Domenica Live - Barbara D'Urso celebra su Instagram il suo trionfo : 'Andiamo in prima serata' : La cosa era nell'aria, ma Barbara D'Urso ha voluto lei stessa ufficializzare oggi su Instagram il passaggio di 'Domenica Live' dalla fascia pomeridiana di Canale 5 a quella di prima serata . Lo ha ...

Barbara D'Urso e il dietro le quinte di Pomeriggio 5 : 'Noi siamo da oro' : FUNWEEK.IT - Come sempre succede prima della diretta di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso è solita intrattenersi con i suoi fan e lanciare un sondaggio sulle scarpe da scegliere per la...

Barbara D'Urso e il dietro le quinte di Pomeriggio 5 : «Noi siamo da oro» : Come sempre succede prima della diretta di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso è solita intrattenersi con i suoi fan e lanciare un sondaggio sulle scarpe da scegliere per la puntata: in genere lo fa con ...

Barbara D'Urso e la gaffe bollente a Domenica Live : «Il famoso ca**et...». Carmelita chiede scusa : Possiamo tranquillamente affermare che la gaffe di Barbara D'Urso a Domenica Live nella puntata del 2 dicembre è stata commessa nel momento più sbagliato: Santa Carmelita, infatti, si è resa ...