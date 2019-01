Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia | Spinazzola dal 1′

Bologna-Juventus oggi : orario d’inizio e su che canale vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Torna la Coppa Italia 2019 con un interessante Bologna – Juventus. La vincitrice delle ultime quattro edizioni del trofeo, infatti, sarà di scena sabato 12 gennaio alle ore 20.45 allo Stadio Dall’Ara di Bologna per il match valevole per gli ottavi di finale della competizione. La sfida sancirà il rientro in campo delle due formazioni dopo la sosta invernale e ci farà capire quale delle due avrà meglio smaltito i carichi di lavoro ...

Biglietti Bologna-Juventus - Coppa Italia 2019 : come acquistare i tickets per il 12 gennaio : Dopo una breve pausa per le festività, il calcio Italiano torna protagonista grazie alla Coppa Italia. Nel weekend infatti si disputeranno gli incontri validi per gli ottavi di finale che senza dubbio regaleranno tante emozioni agli appassionati. Sabato 12 gennaio, alle ore 20.45 presso lo Stadio “Renato Dall’Ara“, Bologna e Juventus scenderanno in campo per contendersi il successo e l’accesso al turno successivo. Una ...

Juventus-Bologna - i convocati di mister Allegri : Juventus, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di pedine importanti per la gara di Coppa Italia contro il Bologna L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 21 giocatori per il match di domani sera a Bologna, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Non parteciperanno alla trasferta né Mario Mandzukic né Joao Candelo. Questo l’elenco: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, ...

Calciomercato Bologna - si insiste con la Juventus per Spinazzola : due le alternative all’esterno bianconero : Il club rossoblù incontrerà oggi gli agenti di Spinazzola per provare a convincerlo ad accettare il trasferimento, in caso di esito negativo già pronte le alternative Ufficializzati e presentati Soriano e Sansone, il Bologna si proietta adesso sul mercato degli esterni con l’obiettivo di rinforzare la rosa di Filippo Inzaghi. LaPresse/Alfredo Falcone Il nome in cima alla lista è quello di Leonardo Spinazzola, tornato da poco da un ...

Tim Cup - Bologna-Juventus : Kean e Spinazzola osservati speciali : Bologna-Juventus si giocherà sabato 12 gennaio alle 20,45. Il match è valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, chi vince passa direttamente ai quarti, chi perde esce di scena e i favoriti d’obbligo sono i bianconeri. I felsinei proveranno a regalarsi una gioia in una stagione che fino ad ora ha palesato parecchi problemi. Bologna-Juventus: presente e futuro di Spinazzola Bologna-Juventus sarà uno strano incrocio per Spinazzola, laterale ...

Probabili formazioni Bologna – Juventus - Coppa Italia 12/01/2019 : Probabili formazioni Bologna – Juventus, Coppa Italia 12/01/2019Dopo la sosta, riprende il cammino di Bologna e Juventus, attese dalle prove generali in vista dell’inizio del campionato. Bologna che cerca di iniziare il 2019 con entusiasmo mentre la Juventus sarà attesa da 3 incontri in 8 giorni.Bologna – Mister Inzaghi potrà sfruttare dal primo minuto i nuovi acquisti: infatti, Soriano e Sansone saranno titolari mentre Nagy ...

Coppa Italia - Bologna-Juventus : la conferenza di Massimiliano Allegri LIVE : LIVE 12:12 11 gen Ci sarà una diversa gestione di Ronaldo in questa seconda parte? Per ora non è mai andato in Nazionale, le sei partite che si è risparmiato con il Portogallo le ha poi recuperate in ...

Diretta Bologna-Juventus - Coppa Italia : partita in tv e streaming sulla Rai il 12 gennaio : Sabato 12 gennaio, alle ore 20.45, lo stadio Dall’Ara si prepara ad accogliere il match tra Bologna e Juventus, le quali si contenderanno il passaggio alla fase successiva della competizione di Coppa Italia. Super favorita è, sicuramente, la Juve di Allegri che mantiene ben solido il suo primato in campionato. La squadra di Pippo Inzaghi, invece, quasi fanalino di coda, è terzultima. L'intero evento potrà essere seguito sia in tv che in ...

Bologna-Juventus Coppa Italia - probabili formazioni e tv. Orario - programma e come vederla in streaming : Torna la Coppa Italia 2019 ed entrano in scena le “big” negli ottavi di finale. Tra queste c’è, ovviamente, la Juventus, vincitrice delle ultime quattro edizioni del trofeo italico. La squadra allenata da Max Allegri sarà di scena sabato 12 gennaio alle ore 20.45 allo Stadio Dall’Ara di Bologna per una importante partita contro i rossoblù. La sfida sancirà il rientro in campo delle due formazioni dopo la sosta invernale e ...

Coppa Italia - il Bologna ospita la Juventus : dove vedere la gara in Tv : Anche la Juventus così come il Milan (clicca qui per sapere dove seguire la gara contro la Sampdoria) scenderà in campo sabato negli ottavi di Coppa Italia per preparare al meglio la finale di SuperCoppa Italiana in programma mercoledì prossimo a Gedda. L’avversario che attende i bianconeri è il Bologna e almeno sulla carta, è […] L'articolo Coppa Italia, il Bologna ospita la Juventus: dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da ...

Juventus - Bernardeschi : 'Vogliamo la Supercoppa - contro il Bologna ci vorrà attenzione' : Uno dei protagonisti della primissima parte della stagione della Juventus è stato Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero è stato uno degli uomini decisivi nella sfida vinta contro il Chievo e questo gol gli aveva consentito di scalare le gerarchie di Massimiliano Allegri. Federico Bernardeschi si era guadagnato la maglia da titolare nel tridente con Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. Poi però un infortunio accusato in Nazionale lo ha ...

