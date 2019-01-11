Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 18 | 15

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIA TOR DE SCHIAVI A VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E ISOLA FARNESE RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CIRSTOFORO COLOMBO SI STA IN FILA IN USCITA DA Roma TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA GROTTE CELONI E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PASSIAMO AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 17.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA; IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 17.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA; IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E SI RALLENTA DI NUOVO ALL’ALTEZZA DELLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 37+000 E’ STATO RISOLTO, PERMANGONO CODE RESIDUE ANCORA IN SMALTIMENTO TRA L’ARDEATINA E LA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TIBURTINA SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE UN INCIDENTE CHE COINVOLGE PIU’ VEICOLI AVVENUTO AL KM 37+000 CREA CODE TRA LA RomaNINA E LA TIBURTINA, E’ STATO ISTITUITO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NEI PRESSI DELL’INCIDENTE SI VIAGGIA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA PRESTARE ATTENZIONE IN CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A91 Roma FIUMICINO LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN IA TIBURTINA SI STA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE Roma TERAMO E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A91 Roma FIUMICINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LAURENTINA ED ARDEATINA, PIU AVANTI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PRENESTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE RomaNINA ED ARDEATINA N CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA APPIA E TUSCOLANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE Roma – TERAMO E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA A91 Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA STRADA REGIONALE PONTINA SI STA IN CODA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, MENTRE NEL QUADRANTE SUD PERMANGONO CODE SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA SI E’ CONCLUSO IL SOCCORSO AD UN PASSEGGERO A BORDO TRENO, IL SERVIZIO E’ IN RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; E IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; RESTA QUALCHE DISAGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE; CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, TRA PORTONACCIO E LA STESSA TANGENZIALE; CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO: IN ...