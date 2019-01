Tiger Woods si dovrà sottoporre a 137 test di paternità

Un nuovo record per Tiger Woods : 137 test di paternità : Sembra una bufala. Invece è terribilmente, incredibilmente, follemente, vero. Tiger Woods all'elenco dei suoi record può aggiungere anche questo: dopo una causa di sette anni, il tribunale di Miami ...

Un nuovo record per Tiger Woods : 137 test di paternità : Sembra una bufala. Invece è terribilmente, incredibilmente, follemente, vero. Tiger Woods all’elenco dei suoi record può aggiungere anche questo: dopo una causa di sette anni, il tribunale di Miami gli ha ingiunto di sottoporsi a un totale di addirittura 137 test di paternità, accettando le richieste di 121 donne che hanno sostenuto di aver avuto rapporti sessuali col campione di golf, e aver avuto un figlio da lui. ...

Golf - Tiger Woods e Phil Mickelson si sfideranno! Doppia sfida nel 2019 e 2020 - l’incontro delle stelle : Tiger Woods e Phil Mickelson hanno deciso che si sfideranno nuovamente in due avvincenti testa a testa che avranno luogo nel 2019 e nel 2020. Le due grandi leggende del Golf si sono confrontate per la prima volta lo scorso 23 novembre a Las Vegas, spettacolo stellare condito da 9 milioni di dollari che ha ricevuto un notevole consenso mediatico. Visto il successo del primo atto, i due mostri sacri hanno deciso di firmare un accordo per tornare ...

Golf - Tiger Woods tra le 10 celebrità più ricche d'America con un patrimonio di 800 milioni di $ : Tiger Woods è nella Top 10 di Forbes delle celebrità più ricche degli Stati Uniti . Il Golfista californiano è al nono posto, accanto all'autore James Patterson, con un patrimonio stimato di 800 ...

“Tiger Woods : Return of the Roar” - in uscita il film sul golfista americano : “Tiger Woods: Return of the Roar”, è il titolo del film in uscita a fine mese sulle vicissitudini del campione di golf americano nella stagione del ritorno alle gare Un nuovo sguardo sulla stagione del ritorno di Tiger Woods e sulla storica vittoria nel Tour Championship a East Lake arriverà alla fine di questo mese. Espn ha infatti annunciato l’uscita del film ‘Tiger Woods: Return of the Roar‘ (Tiger Woods: ...

Golf - un film su Tiger Woods : 'Il ritorno del ruggito' : ROMA - 'Tiger Woods, il ritorno del ruggito'. Questa volta il cortometraggio della Disney non c'entra. Il film, che andrà in onda il prossimo 30 dicembre, in occasione del suo 43/o compleanno, ...

Tiger Woods punta in alto : 'Nel 2019 il mio obiettivo è vincere un Major' : Tiger Woods torna a pensare in grande in vista della stagione 2019 e lo fa alla vigilia dell' Hero World Challenge , torneo a invito organizzato dalla sua fondazione, giunto alla 20ª edizione e in ...

Golf - Phil Mickelson sconfigge Tiger Woods dopo 22 buche ma la sfida del secolo non entusiasma : Era stato a buon diritto presentato come il Match del secolo l’incontro di oggi tra i due più gradi campioni in attività del Golf statunitense. E invece l’attesissima sfida tra Phil Mickelson e Tiger Woods ha deluso le aspettative degli appassionati. I due giocatori si sono affrontati in un unico giro sul percorso del Shadow Creek Golf Club di Las Vegas (Nevada, USA). 18 buche per aggiudicarsi un montepremi da ben 9 milioni di ...

Golf - Mickelson batte Tiger Woods nella - deludente - sfida del secolo : ROMA - Con un birdie alla 22ª buca Phil Mickelson batte Tiger Woods e a Las Vegas conquista il ' The match ' portandosi a casa un montepremi da 9 mln di dollari , da devolvere in parte in ...

Golf - oggi la super sfida tra Tiger Woods e Phil Mickelson : il match delle stelle - 9 milioni di montepremi : oggi è un grande giorno per il Golf, una di quelle giornate destinate a entrare nella storia. A Las Vegas (Nevada, USA) andrà in scena la super sfida tra Tiger Woods e Phil Mickelson, semplicemente il match: Black Friday di lusso al Shadow Creek Golf Course dove due dei più grandi campioni di sempre si fronteggeranno in un match play su 18 buche con un vertiginoso montepremi di 9 milioni di dollari (ma una nparte verrà devoluta in beneficenza). ...