Piazza Affari | amplia il rialzo Piovan

In evidenza Acea sul listino di Piazza Affari : Prepotente rialzo per la multiutility capitolina , che mostra una salita bruciante del 4,53% sui valori precedenti. Il movimento di Acea , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del ...

Aeroporto di Bologna - quotazioni in picchiata a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che passa di mano in perdita del 2,18%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un ...

Piazza Affari : in rally Tiscali : Brillante rialzo per la società di telecomunicazioni , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,95%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Avvio in rialzo per Piazza Affari - Ftse Mib +0 - 4% : Roma, 11 gen., askanews, - Partenza in rialzo per Piazza Affari. L'Ftse Mib guadagna lo 0,4%, a 19.378 punti.

Piazza Affari al top d'Europa - oggi test della verità sui Btp : ... dal braccio di ferro sul Muro con il Messico tra Donald Trump ed il Congresso, la serrata dell'amministrazione comporta un taglio al Pil dello 0,2% a settimana, al rallentamento dell'economia cinese,...

Borse - Piazza Affari migliore Ue : +0 - 63% : 18.14 Chiude positiva la Borsa di Milano,oggi la migliore in Europa, dopo una seduta incerta e poco mossa, con la quota che ha oscillato a lungo vicino alla parità. L'indice Ftse Mib chiude a +0,63% a 19.300 punti, All Share sul +0,56%. Piazza Affari sottolinea la buona tenuta dello spread (a 263punti base), l' andamento positivo dell'asta dei Bot, e attende fiduciosa le novità sul dossier dazi Usa-Cina. Le principali piazze Ue: Parigi cede ...

Safilo - crollano le quotazioni a Piazza Affari : Pressione sul produttore di occhiali da sole e da vista , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,37%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

Piazza Affari tonica in un'Europa cauta : Si chiude all'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente , mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari. L' Euro / Dollaro USA continua gli scambi a 1,155 Euro / ...

Wall Street interrompe i rialzi. Piazza Affari tiene - bene le utility : «Questi numeri hanno confermato il rallentamento della seconda economia più grande al mondo, rafforzando i dubbi sulla crescita globale e mitigando la propensione al rischio che finora aveva dominato ...

Piazza Affari : scambi al rialzo per Tiscali : Balza in avanti la società di telecomunicazioni , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si ...

Piazza Affari : exploit di Mondo TV : Brillante rialzo per il player europeo nella produzione e distribuzione di animazione , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,56%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale ...

Borsa : Piazza Affari torna sulla parita' con banche e utility - corre Juventus : Vendite sui titoli del lusso, che risentono dei timori per il rallentamento dell'economia cinese: Moncler cede l'1,9%, Salvatore Ferragamo lo 0,9% ma il titolo piu' pesante e' Tod's , -4,8%, , ...

Borse - scattano i realizzi. A Piazza Affari giù Azimut - bene Juventus : Andamento Piazza Affari FTSE Mib A preoccupare il mercato c'è il rallentamento dell'economia cinese, con l'inflazione in rallentamento e i prezzi alla produzione che hanno segnato l'aumento più ...

Piazza Affari : andamento rialzista per Juventus : Rialzo marcato per la società operante nel settore del calcio professionistico , che tratta in utile dell'1,97% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...