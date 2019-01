Michele Cannistraro vince MasterChef All Stars Sky Uno : È Michele Cannistraro il vincitore di MasterChef All Stars (foto credits @Sky). 40 anni, originario della provincia di Milano, spesso definito “il Cannibale” dai giudici e dagli altri concorrenti, ha battuto Rubina Rovini e Simone Finetti nella finalissima del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky Uno. Durante l’episodio conclusivo, i tre finalisti hanno avuto due ore e mezza di...

MasterChef All Stars : il vincitore è Michele Cannistraro : Michele Cannistraro E’ stato un cannibale a vincere MasterChef All Stars, l’edizione speciale del cooking show che ha rimesso in gioco alcuni concorrenti storici del programma. E quel cannibale, perchè questo è il suo soprannome, è Michele Cannistraro, il trentanovenne di Rozzano che si era classificato ottavo nella terza edizione di MasterChef. MasterChef All Stars: chi è Michele Cannistraro Nel 2013, quando è arrivato nella cucina ...

MasterChef All Stars - il vincitore è Michele Cannistraro : E' Michele Cannistraro, il Cannibale di MasterChef Italia 2014, a vincere la prima edizione di MasterChef All Stars Italia, battendo in finale Simone e Rubina.prosegui la letturaMasterChef All Stars, il vincitore è Michele Cannistraro pubblicato su TVBlog.it 10 gennaio 2019 23:32.