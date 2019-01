Giovane snowboarder muore a Courmayeur su una pista vietata

ilfogliettone

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Unoitaliano e' morto a causa di una caduta mentre sciava fuorisopra. L'incidente e' avvenuto nella zona di Plan de la Gabba. Secondo quanto si e' appreso la vittima e' precipitata da un salto di roccia. Assieme a lui c'era un altroche e' rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza.E' morto precipitando per oltre 100 metri da un salto di roccia Julian Impagliazzo, di 24 anni, così si chiamava looriginario di Cesena e residente a Scandicci (Firenze). L'amico che era con lui si e' salvato fermandosi contro degli alberi. Insieme stavano percorrendo un'area off limits, con tanto di ordinanza del sindaco, dal febbraio del 1996. L'incidente è avvenuto verso le 13,30 di ieri, nel 'Canale del bambino', a 1.800 metri di quota. La neve e' poca ma il ghiaccio non manca. Dopo i primi ...