vanityfair

: Crotone, 51 naufraghi curdi salvati dagli abitanti e dal sindaco - AllNews24 - Quando hanno sentito le urla prov… - allnews24eu : Crotone, 51 naufraghi curdi salvati dagli abitanti e dal sindaco - AllNews24 - Quando hanno sentito le urla prov… - carbo_marco79 : RT @EzioSavasta: #Crotone - #Migranti, 51 naufraghi, 4 #bambini, salvati dai cittadini di #TorreMelissa. Toccante testimonianza del sindac… - lumachina58 : RT @EzioSavasta: #Crotone - #Migranti, 51 naufraghi, 4 #bambini, salvati dai cittadini di #TorreMelissa. Toccante testimonianza del sindac… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Fake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiQuando hanno sentito le urla provenire dal mare, i cittadini di Melissa, vicino a, non hanno esitato. Insieme alhanno organizzato una squadra di soccorso per mettere in salvo i 51 migranti diretti verso la costa calabrese con una barca a vela che si era incagliata di fronte a un hotel: intorno alle 4 del mattino, l’imbarcazione si è arenata e poi capovolta.Ildi Melissa, Gino Murgi, ha coordinato i soccorsi prima dell’arrivo dei carabinieri e della sezione operativa della guardia di finanza. Insieme ai suoi cittadini, ha salvato i primi 49: per recuperare i migranti, di etnia curda, che si erano aggrappati allo scafo, è stata utilizzata un’imbarcazione ...