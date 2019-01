Uomini e Donne Over: Barbara De Santi Spara a Zero Contro Gemma Galgani, Non è Sincera!

uominiedonnenews

: Malta e l’Italia, aperte ai capitali criminali, agli imprenditori criminali e ai flussi di coca, chiudono i porti a… - robertosaviano : Malta e l’Italia, aperte ai capitali criminali, agli imprenditori criminali e ai flussi di coca, chiudono i porti a… - F_Boccia : 19 giorni in mare per fare l'unica cosa di buon senso che andava fatta dal primo giorno: accogliere i #migranti in… - giannipittella : È un atto di umanità e carità cristiana quello di accogliere 49 persone in balia del mare. Finiamola, non si può gi… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019)Dedama indiscussa di, ha rilasciato una dura intervista dovesu. La maestrina ne ha per tutti quanti. Secondo il suo parere, voi a chi date ragione?Deracconta in un’intervista, per quale motivo, dopo una lunga assenza, ha deciso di ritornare in trasmissione. La dama mantovana spiega inoltre come è riuscita a smussare il suo carattere spigoloso!Dedopo una lunga assenza, è ritornata ad animare i pomeriggi dei fedeli fans del people showversione. La dama infatti in passato ha presieduto nel programma Mediaset per ben quattro stagioni di fila, fino a quando nel 2015, ha deciso di abbandonarlo per viversi lontano dalle telecamere l’amore nato per Davide, cavaliere conosciuto negli stessi studi frequentati da lei. Però tra i due la relazione non è ...