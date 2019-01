Smog | superati i limiti di PM10 | scattano le misure di emergenza a Bologna | Imola e nei

meteoweb.eu

: Limiti delle polveri sottili di nuovo superati - Roma_H_24 : Limiti delle polveri sottili di nuovo superati - naturaeambiente : Smog, Milano: da martedì 1° gennaio 2019 blocco dei veicoli diesel Euro 4: Superati i livelli… - WelfareNetwork : RT @WelfareNetwork: Cremona Smog, superati ancora per 5 giorni consecutivi la soglia di PM 10 -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) A seguito dei controlli eseguiti da ARPAE, si è rilevato anche nel bolognese il superamento continuativo per 3 giorni (dall’ultimo rilevamento di lunedì 7 gennaio, a quello effettuato sulla giornata di mercoledì 9 gennaio) deidelle polveriPertanto come previsto dagli accordi regionali, da domani, venerdì 11 a lunedì 14 gennaio compreso, ae nei dieci comuni dell’agglomerato, entrano in vigore leemergenziali per abbassare i livelli di inquinamento che oragià dopo tre giorni di sforamento delle polveri sottili.Nella fascia oraria 8.30-18.30 il blocco della circolazione è esteso a tutti i veicoli (auto e commerciali) diesel euro 4, oltre ai diesel euro 0-1-2-3 e ai benzina euro 0 e 1, già interessati dalle limitazioni previste dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche. Le limitazioni riguardano i Comuni ...