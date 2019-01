OxygenOS 9 0 2 in rilascio per OnePlus 5T e OnePlus 5

OxygenOS 9.0 stabile per OnePlus 5T e OnePlus 5 in rilascio con Android 9 Pie : Rilasciata la OxygenOS 9.0 per OnePlus 5T e OnePlus 5. L'aggiornamento comprende il nuovo sistema operativo Android 9 Pie. L'articolo OxygenOS 9.0 stabile per OnePlus 5T e OnePlus 5 in rilascio con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.