Loredana Lecciso | il cambio look piace ai fan | ecco com’è oggi

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Abbiamo lasciatocon un nuovo lavoro, la ritroviamo anche con un nuovo. Per chi non fosse aggiornato sulle ultime, la ex Lady Carrisi ne ha parlato nel corso di un’intervista concessa al settimanale Nuovo, a cui ha raccontato di essersi lanciata in una nuova avventura anche grazie al sostegno di Al Bano. Di cosa si occupa? Crea profumi. La sua linea si chiama Lory72 e sarà presto in commercio. Al momento è composta solamente da due fragranze per donne, un omaggio alle figlie Brigitta (nata dal matrimonio con l’ex marito Fabio) e Jasmine, ma non esclude di ideare anche un’essenza maschile da dedicare, per par condicio a questo punto, al figlio minore, Al Bano Junior, nato dalla relazione con il cantante pugliese.“Al Bano mi è stato molto vicino in questa fase delicatissima fatta di scelte – ha spiegato laa Nuovo -. L’idea dei profumi è nata un anno ...