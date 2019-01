Le mani di Conte e Di Maio sull' Inps | ente chiave del reddito di cittadinanza

Migranti : Conte e Salvini cercano soluzione - faccia a faccia domani : Giuseppe Conte e Matteo Salvini hanno rinviato a domani l'annunciato chiarimento sulla questione dell'accogl‎ienza dei Migranti di Sea Watch 3 e Sea Eye, sbarcati nel pomeriggio a Malta. Il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno dovrebbero avere un contatto comunque in serata per fissare un incontro ma ritardi nella partenza di Salvini da Varsavia e un impegno pregresso al suo arrivo a Roma avrebbero fatto ...

Sea Watch - Germania e Francia pronte ad accogliere cinquanta migranti ciascuna. Organizzazioni chiedono incontro a Conte : Dal Consiglio per gli Affari generali potrebbero arrivare buone notizie per Sea Watch e Sea Eye. Secondo fonti diplomatiche, a margine della riunione a Bruxelles Francia e Germania hanno dato la propria disponibilità ad accogliere ognuna 50 migranti tra quelli presenti sulle navi delle due ong da giorni bloccate nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro e i 250 sbarcati nelle scorse settimane a Malta. Che ne chiede la redistribuzione in ...

manifesti sui contenitori dei rifiuti a Pordenone : 'Non siamo a Napoli'. È bufera : Ancora un episodio in cui Napoli viene identificata con i rifiuti e i comportamenti incivili. Questa volta la denuncia social arriva da Pordenone, attraverso il profilo Facebook di Fabio Pacetta, un ...

Migranti - la Germania : “Pronti ad accoglierne 50”. Le ong chiedono un incontro a Conte : La Germania è pronta a ricevere 50 Migranti arrivati con le navi, lo ha detto oggi il ministro dell’Interni tedesco Horst Seehofer. «Trovo che questa sia una sana valutazione tra la gestione della migrazione e l’atto umanitario», ha detto il ministro. Un portavoce del ministro ha detto che in tutto sono 298 attualmente i Migranti da ridistribuire, ...

L’Aquila - il sindaco Biondi (FdI) perde le staffe e spintona un contestatore durante la manifestazione anti-Salvini : Una vera e propria rissa quella che ha visto protagonista il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi (Fratelli d’Italia). Sabato sera un gruppo di contestatori stava intonando cori contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a L’Aquila per il tour elettorale in vista delle prossime consultazioni regionali (contestazioni a cui il ministro ha risposto dal palco dell’evento). Il clima era particolarmente acceso e il ...

Hopman Cup - Svizzera e Germania si contenderanno il titolo : sarà Federer contro Zverev : Hopman Cup, Svizzera e Germania si giocheranno il torneo in quel di Perth: Kerber e Zverev sfidano Roger e la Bencic Saranno ancora Svizzera e Germania proprio come dodici mesi (a trionfare fu il team rossocrociato) a contendersi il successo nella 31esima edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’Itf, che si conclude sabato sul veloce indoor della ”Perth Arena” (sarà ...

Hopman Cup - Germania e Australia si contendono un posto in finale : la Svizzera attende : Hopman Cup, Germania e Australia si affronteranno per definire la finalista che affronterà nel weekend la Svizzera di Federer Ultima giornata dedicata agli incontri di round robin per la 31esima edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’ITF, in programma fino a sabato sul veloce indoor della ”Perth Arena”. Nel girone A il testa a testa fra Germania e Australia deciderà quale ...

Germania - nave cargo perde 270 container in mare durante una tempesta : “Contengono sostanze pericolose” : Sono finiti in mare durante una violenta tempesta nel Mar del Nord circa 270 container della nave da carico MSC Zoe e alcuni di questi contengono materiale pericoloso, hanno reso noto le autorità della Frisia. Per questa ragione oggi è scattata l’allerta ambientale nell’isola tedesca di Borkum. Sulla nave erano caricati almeno tre container che contenevano sostanze pericolose a base di perossido, una sostanza molto reattiva. La nave da ...

Giuseppe Conte - dalla Germania la bomba su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Cosa gli ho chiesto di fare" : La bomba di Giuseppe Conte su Matteo Salvini e Luigi Di Maio, direttamente dalla Germania. Intervistato dal prestigioso settimanale Die Zeit, il premier svela come sono andate veramente le cose sulla trattativa con la Commissione Ue sulla manovra: "Ho esortato i miei due vicepremier, il ministro Sal

Capolavoro del 700 conteso - il direttore tedesco degli Uffizi alla Germania : 'Rubato dai nazisti - restituitelo' : 'Un appello alla Germania, per il 2019: ci auguriamo che nel corso di quest'anno possa essere finalmente restituito alle Gallerie degli Uffizi il 'Vaso di Fiori' di Jan van Huysum, rubato da soldati ...

[Il commento] La "lezione" di Mattarella : "Serve verifica dei contenuti della legge di bilancio". Le parole chiave di un manifesto politico : Il voto per le Europee a maggio è "uno dei più grandi esercizi democratici al mondo: 400 milioni di cittadini europei al voto". Il modello è Antonio Megalizzi, il giornalista che aveva scelto di ...

La "lezione" di Mattarella di fine anno : "Serve verifica dei contenuti della legge di bilancio". Le parole chiave di un manifesto politico : Ma la cronaca, anche quella politica, è stata un canovaccio impazzito, l'approvazione della legge di bilancio un giallo con continui ribaltoni, il dibattito in aula " quel poco che c'è stato " ...