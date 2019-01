Il 19 gennaio parte il tour di Maldestro

Oroscopo del giorno 12 gennaio : parte bene il week-end per Capricorno e Pesci : L'Oroscopo del giorno 12 gennaio è disponibile per essere consultato. L'astrologia applicata alla giornata di sabato è pronta a spianare la strada a coloro in attesa di sapere come potrebbe presentarsi la partenza di questo nuovo week-end. In primo piano, come al solito, la classifica stelline quotidiana con le previsioni su amore e lavoro per i segni dalla Bilancia fino a Pesci. Iniziamo subito in grande stile mettendo in evidenza qualche ...

Nono incontro di Vasco Rossi col fan club a Bologna il 23 gennaio 2019 - come partecipare alle selezioni per l’evento : Circa due settimane prima del compleanno dell'artista, si terrà il Nono incontro di Vasco Rossi col fan club a Bologna: mentre è impegnato con i lavori in studio alla ricerca della "scaletta perfetta" per il nuovo tour negli stadi, il rocker incontrerà nuovamente il suo pubblico e in particolare gli iscritti al fan club per il raduno che si terrà il 23 gennaio 2019 nel capoluogo emiliano. Un incontro intitolato La verità, come il nuovo ...

Una Vita - anticipazioni gennaio 2019 : cosa succede nella seconda parte del mese? : Le puntate della telenovela Una Vita in onda nella seconda parte di gennaio 2019 saranno piene di colpi di scena; scopriamo insieme quello che succederà grazie al nostro post che riepiloga tutte le anticipazioni principali delle vicende ambientate nello sfortunato quartiere di Acacias: Fabiana crede che Cayetana sia ancora viva Dati i numerosi messaggi intimidatori ispirati al racconto della strega Baba Yaga, Ursula (Montserrat Alcoverro) capirà ...

Ascolti Tv 8 gennaio 2019 - serata doc per Raiuno. Vince la Compagnia del Cigno - buona ripartenza per Floris : Ascolti tv 8 gennaio 2019 . Se il pomeriggio tv di Canale 5 è una macchina da guerra, con in campo le due regine del Biscione, Maria De Filippi e Barbara d'Urso, va detto che dal preserale in poi ...

LIVE Sport - DIRETTA 9 gennaio : Dakar in tempo reale - Fognini parte alla grande : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi mercoledì 9 gennaio. grande spazio al tennis con i tornei di Auckland, Sidney e Hobart ma anche le qualificazioni degli Australian Open: tanti italiani in campo a caccia di gloria. Abbuffata di basket con Milano che affronterà il Barcellona in Eurolega ma spazio anche alla Virtus Bologna in Champions League, prosegue l’avventura della Dakar con la quarta tappa del rally raid più ...

TITANIC - CANALE 5/ Streaming video della seconda parte del film del 1997 - 8 gennaio 2019 - oggi - : TITANIC - seconda parte, la trama e il cast del film in onda su CANALE 5 oggi, martedì 8 gennaio 2019 con Leonardo DiCaprio

LIVE Sport - DIRETTA 8 gennaio : Loeb parte forte alla Dakar. Definiti i preolimpici di pallavolo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 8 gennaio. Anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: oltre ai consueti match della NBA disputati disputati nella notte italiana, proseguono tra le bizze del meteo i tornei di tennis a Sydney, con la nostra Camila Giorgi e ad Auckland dove è impegnato Matteo Berrettini. Il piatto forte di giornata, tuttavia, sarà in serata, sotto i riflettori di Flachau, in Austria, dove si svolgerà ...

Sci alpino oggi (8 gennaio) - Slalom femminile Flachau : orario d’inizio - tv - streaming e pettorali di partenza : Ancora uno Slalom speciale, il sesto in stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile: oggi si gareggia in notturna, in Austria, in quel di Flachau. Ovviamente tutte contro Mikaela Shiffrin, che al momento nella sua specialità sembra essere una spanna sopra alle rivali: la statunitense appare imbattibile tra i pali stretti. L’Italia ci prova con le solite Chiara Costazza ed Irene Curtoni, mentre cercherà di ...

Ricky Martin a C’è posta per te - il people show di Maria De Filippi riparte il 12 gennaio : Ricky Martin a C'è posta per te sabato 12 gennaio 2019: riparte con un super ospite internazionale il people show di Maria De Filippi che porta su Canale 5 le storie degli italiani. Nella clip di anteprima disponibile sui social network del programma, il protagonista è il cantante Ricky Martin che fa il suo ingresso in studio tra gli applausi del pubblico e saluta la padrona di casa, Maria De Filippi. Ricky Martin si sforza inoltre di parlare ...

Ascolti TV | Lunedì 7 gennaio 2019. Parte forte La Compagnia del Cigno (24%) - affondato Titanic (11.9%). Exploit Quarta Repubblica con Salvini (6.9%). VID 12.6-14% - Pomeriggio Cinque 16.3-16.2% - Geo 13.6% : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 7 gennaio 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.840.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.01 – la prima Parte di Titanic ha raccolto davanti al video 2.574.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Paradise Beach – Dentro l’incubo ha interessato 1.675.000 spettatori pari al 6.4% di share. ...

Ascolti TV | Lunedì 7 gennaio 2019. Parte forte La Compagnia del Cigno (24%) - affondato Titanic (11.9%). Exploit Quarta Repubblica con Salvini (6.9%) : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 7 gennaio 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.840.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.01 – la prima Parte di Titanic ha raccolto davanti al video 2.574.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Paradise Beach – Dentro l’incubo ha interessato 1.675.000 spettatori pari al 6.4% di share. ...

Sci alpino - Slalom Flachau 2019 oggi (8 gennaio) : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Lo spettacolo unico della Night Race di Flachau. Stasera la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Austria per un altro Slalom. Sarà ancora una volta Mikaela Shiffrin contro tutte, visto che l’americana è reduce dall’ennesima vittoria in questa specialità, trionfando il quel di Zagabria. La leader della classifica di Coppa del Mondo ha vinto tutti gli Slalom di questa stagione e sempre al secondo posto ha chiuso Petra ...

Di Marzio : «Barella al Napoli a gennaio solo se parte Allan» : Costa 45 milioni È la trattativa più importante del calciomercato del Napoli. Non c’è dubbio. Quella che potrebbe portare alla corte di Ancelotti il giocatore del Cagliari Nicolò Barella. Stasera Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport ha raccontato che il Napoli potrebbe prendere il centrocampista della Nazionale già a gennaio. Ma soltanto se dovesse partire Allan. Il brasiliano interessa al Psg ma – ha precisato Di Marzio ...

TOTY Fifa 19 : alla scoperta del Team of the Year - la “Squadra dell’anno”! Disponibile dal 7 gennaio! Si parte dagli attaccanti! : Sta per arrivare su FUT la squadra più forte dell’anno! Manca infatti davvero poco all del TOTY di Fifa 19, il Team of The Year composto dai migliori giocatori della passata stagione! Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Electronic Arts - Videogioco 69,99 € - 30,40 € 39,59 € Fino al 2016 il TOTY corrispondeva […] L'articolo TOTY Fifa 19: alla scoperta del Team of the Year, la “Squadra dell’anno”! Disponibile dal 7 ...