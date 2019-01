Icardi e le multe da record del calcio

vanityfair

: RT @GianniMessa: La strategia di #Marotta all’#Inter è evidente: prenderemo #Modric con i soldi delle multe. @PresMoratti @riotta #Icardi - Emmanue19874592 : RT @GianniMessa: La strategia di #Marotta all’#Inter è evidente: prenderemo #Modric con i soldi delle multe. @PresMoratti @riotta #Icardi - Guccinter : @Cadelux Per me esagerano i giornalisti: regolamento interno che vale per tutti, ricordo Wanda disse che Icardi ha… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019)e ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledae ledaPer 100.000 euro e qualche motivo in più (c’è il rinnovo in ballo), l’Inter ha multato Mauro, per essersi ...