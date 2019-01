I mercati sono preoccupati

Destinazione NATALE ! Tra musiche - mercatini e golosità - gli appuntamenti natalizi sono dedicati alle famiglie e ai più piccoli : Per la festa più importante dell'anno sono stati organizzati imperdibili appuntamenti, come la parata di Babbo NATALE, l'immancabile mercatino dell'artigianato, spettacoli, danze, laboratori e giochi ...

Supermercati - i discount italiani sono campioni di guadagni : Shopping cart in a grocery store Buoni livelli di crescita e di utili ma ancora pochi margini di guadagno e nessuna presenza oltre confine. È questo il ritratto della grande distribuzione organizzata nazionale che emerge dall’indagine annuale dell’Area Studi Mediobanca sui Supermercati italiani in rapporto ai grandi gruppi esteri. Lo studio si concentra soprattutto sui dati relativi alla crescita e al fatturato dei principali ...

Strasburgo - attentato al mercatino di Natale : 3 morti e 13 feriti - 8 sono gravissimi. Si indaga per torrismo : Tutta la Francia è mobilitata per cercare l’attentatore di Strasburgo, che intorno alle 20 di martedì sera ha fatto fuoco nel mercatino di Natale uccidendo tre persone e ferendone altre 13, otto delle quali in modo grave. Tra le vittime c’è anche un giornalista italiano, oltre ad un turista thailandese di 45 anni. Sua moglie, anche lei thailandese, è invece tra i feriti. Il ministro dell’Interno Christophe Castaner ha parlato di ...

