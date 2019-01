I gilet gialli inglesi

gilet gialli a Ragusa per la vertenza Banca Agricola Popolare di Ragusa : Si inasprisce la vertenza degli azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Martedì prossimo in programma un sit-in dei Gilet gialli a Ragusa

Ragusa - vertenza Banca Agricola : martedì 15 sit in dei "gilet gialli" : Il 21 gennaio, inoltre, una delegazione dei gilet gialli sarà ricevuta al Ministero dell'Economia e Finanza, dal sottosegretario, Alessio Villarosa. Saranno presenti anche deputati regionali e ...

Di Maio non ha capito una cosa : quello del M5s è proprio il modello contro cui si battono i gilet gialli : La guerra contro la Francia di Emmanuel Macron e a favore dei gilet gialli, dichiarata da Luigi Di Maio (vicepremier, bis-ministro e capo del M5s), offre molti spunti di riflessione. Prima di tutto, il leader grillino non ha capito con chi ha a che fare: i francesi, al contrario degli italiani (per ragioni storiche che qui non è il caso di rivangare), si sentono Nazione sul serio. Magari si ghigliottinano a vicenda, ma guai se uno straniero osa ...

I gilet gialli fanno spostare le sfilate di Parigi : La stagione natalizia - che in Francia come in tutto il mondo occidentale vale almeno il 30% delle vendite annue dei negozi - è stata r ovinata dai week end di protesta di dicembre . Forse qualcuno ...

Tra gli ultrà di Salvini e i gilet gialli di Di Maio - prove di dialogo di Lega e M5s con i facinorosi

gilet gialli da "adottare" e democrazia diretta... Di Maio ha un problema : Nei 5 stelle monta il malcontento verso le azioni Luigi Di Maio impegnato a preparare il terreno per le prossime elezioni...

Europee - i portavoce dei gilet gialli Drouet e Levavasseur : “Appoggio Di Maio è importante - siamo pronti a incontrarlo” : Sono pronti a incontrare Luigi Di Maio. E anche ad andare fino a Roma per un faccia a faccia. Dopo che i 5 stelle hanno dichiarato pubblicamente il loro sostegno ai Gilet gialli, due dei portavoce più rappresentativi hanno detto di essere disponibili al dialogo. Il movimento di protesta francese non è strutturato e non ha dei referenti ufficiali, ma ci sono alcuni volti che per il momento sono emersi più degli altri. Il primo è Eric Drouet, ...

Di Maio e i gilet gialli - replica l'ex portavoce del movimento francese : 'L'Italia è l'Italia - la Francia e la Francia' : ... secondo quanto riportato da 'France Info' il partito potrebbe chiamarsi 'Les Emergents', 'Gli Emergenti', e punterebbe a una grande riforma fiscale e al 'ritorno del sociale' nell'agenda politica. ...

gilet gialli - Luigi Di Maio li incontra per le europee 2019 : “Penso a un gruppo con loro” : In vista delle elezioni europee, Di Maio ha incontrato a Bruxelles i rappresentati di movimenti polacchi, croati e finlandesi: "A che punto sono le trattative? Con polacchi e croati abbiamo quasi chiuso, mentre con i finlandesi contiamo di farlo in dieci giorni. Ma aspettiamo una risposta dai Gilet Gialli"Continua a leggere

Di Maio strizza l'occhio ai gilet gialli per sedurre i no euro italiani : Un milieu di cui fa parte anche Nicolas Micheletti, giovane blogger che gestisce un sito antieuropeista, Economia Democratica, i cui contenuti sono stati di recente rilanciati da uno degli uomini più ...

gilet gialli - il giornalista francese Jerome Gautheret : "Non gli interessa l'appoggio di Luigi Di Maio e M5s" : "I Gilet gialli non hanno alcun interesse a legarsi con il Movimento 5 Stelle". Il giornalista francese Jerome Gautheret, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, asfalta Luigi Di Maio e i grillini in diretta: "Vogliono essere un movimento che parla solo della Francia". Insomma, l'uscita del vi

