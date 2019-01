Higuain | tra Milan e Juventus vertice a Gedda

Higuain-Morata - stampa inglese sicura : scambio tra Milan e Chelsea si farà : In Inghilterra sono sicuri: lo scambio Morata-Higuain tra il Chelsea e il Milan si farà. Lo scrive il 'Sun', spiegando come l'operazione accontenti, alla fine, tutte le parti. L'attaccante spagnolo è in cerca di rilancio, visto che finora la sua esperienza in Premier League è stata avara di soddisfa

Calciomercato Milan / Ultime notizie - Sarri : "Higuain non arriva - c'è Morata". Tramonta lo scambio? : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Maurizio Sarri smentisce ogni ipotesi di scambio tra Gonzalo Higuain e Alvaro Morata.

Calciomercato Milan - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Il caso spinoso di Higuain - nomi grossi in entrata : Saranno giorni importanti per Leonardo, Paolo Maldini e il nuovo ad Gazidis per quanto concerne le possibili operazioni di mercato. La compagine allenata da Rino Gattuso necessita dell’acquisto di un centrocampista di qualità e di un attaccante per essere competitiva nella lotta per il quarto posto in Champions League. Le operazioni della società rossonera però dovranno essere all’insegna delle opportunità perché Elliott deve ...

VIDEO Gol Serie A - le sintesi e gli highlights di tutte le partite del 29 dicembre. Juventus da record - Milik trascina il Napoli. Il risveglio di Higuain : Il girone d’andata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 è andato in archivio e i risultati degni di nota sono stati diversi. La Juventus ha ottenuto la vittoria numero 17 in 19 gare realizzando un nuovo record ed arrivando al giro di boa in vetta con 53 punti. E’ stata una doppietta di Cristiano Ronaldo, nuovo capocannoniere del torneo, a fare la differenza e a consentire alla Vecchia Signora di piegare una coriacea ...

Calciomercato Chelsea - Sarri e il messaggio a Higuain : 'Straordinario - ma non voglio parlare di lui' : L'operazione non sarebbe di facile realizzazione, ma l'idea è concreta: il Chelsea pensa ancora una volta a Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, già allenato da Maurizio Sarri al Napoli, sarebbe ...

Scambio Higuain-Morata : dall’Inghilterra confermano la trattativa : Gonzalo Higuain per Alvaro Morata, Chelsea e Milan sono in contatto per completare uno Scambio che avrebbe del clamoroso Torna vivo l’interesse del Chelsea per l’attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, per la finestra di gennaio. L’argentino è stato un obiettivo del manager del Chelsea, Maurizio Sarri, la scorsa estate e il club inglese ha tenuto colloqui iniziali con la Juventus. Tuttavia, le trattative non si sono ...

Milan - Higuain : 'Devo stare più tranquillo. Le voci sul futuro? Da tredici anni sento le stesse cose...' : Gonzalo Higuain ha parlato a Sky Sport prima di Bologna-Milan: 'Speriamo in una partita importante, il calcio è questo. Facendo una bella partita si può tornare in una bella posizione, speriamo. I gol sono quello che devo fare, per ...

Calciomercato Milan - le strategie dopo le sanzioni per il FFP : il riscatto di Higuain dipenderà dal suo rendimento : Una situazione delicata per il Milan sul mercato. dopo le sanzioni arrivate dall'Organo di Controllo Finanziaro dei Club, CFC, della UEFA per le violazioni del Financial Fair Play nel trienno 2014.

Milan - Gattuso 'Higuain deluso'/ Domani trasferta a Bologna : 'Atene la nostra cicatrice' : Gennaro Gattuso ha parlato alla vigilia di Bologna-Milan, svelando anche i sentimenti di Gonzalo Higuain: 'E' deluso' poi su Ibra...

Bologna-Milan Gattuso in conferenza : “Higuain è deluso. Atene la nostra cicatrice” : conferenza Gattuso – Il Milan torna in campo in campionato dopo la mazzata di Atene con l’eliminazione in Europa League che l’ha costretta ad osservare da spettatore i sorteggi di oggi a Nyon. Il tecnico dei rossoneri Rino Gattuso nella consueta conferenza stampa di presentazione al match di domani contro il Bologna la definisce una […] L'articolo Bologna-Milan Gattuso in conferenza: “Higuain è deluso. Atene la ...

Gattuso : 'Atene sarà la nostra cicatrice - Higuain deluso da se stesso' : Il Milan si deve rialzare dopo la batosta in casa dell'Olympiacos. L'obiettivo deve essere solo il quarto posto. Il Bologna di Pippo Inzaghi, a rischio esonero, è avvisato. Ha le idee chiare più che ...

Milan - Higuain altra serata no : dov'è l'uomo decisivo? : Il primo gol su calcio d'angolo della stagione del Milan l'ha segnato Cristian Zapata, regalando al Diavolo altri 9 minuti di illusione, dopo i 70 in cui era virtualmente qualificato ai sedicesimi di ...

Milan - Higuain tra mal di schiena e mal di gol : compleanno amaro - serve la svolta : Avrebbe voluto preparaselo, incartarselo e scartarselo da solo il regalo di compleanno, Gonzalo Higuain: un gol per riprendere a marciare e lanciare il Milan nella corsa Champions. Invece niente. Il ...

