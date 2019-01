Nissan - La Leaf diventa 3 Zero

quattroruote

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Laha annunciato i primi dettagli della3., una nuova versione dellelettrica che andrà ad sostituire il modello attualmente disponibile proponendosi anche nell'inedita variante e+ Limited Edition, con una maggiore autonomia e migliori prestazioni. Le modifiche principali di quest'ultima riguardano il motore elettrico e la batteria da 62 kWh (contro i 40 kWh dellatradizionale). In Italia la3.è già ordinabile con prezzi a partire da 42.080 euro, 7.070 euro in meno dei 49.150 euro necessari per l'acquisto di una delle 5.000 e+ Limited Edition destinati all'Europa: le prime consegne sono previste per il prossimo mese di maggio.Crescono prestazioni e autonomia. La versione più performante dell'elettrica presentata al Ces di Las Vegas dispone di un motore da 217 CV (160 kW) e 340 Nm, ovvero 68 CV e 20 Nm in più rispetto al modello originale, che le permette ...