Guida drogato e causa la morte di una donna | arrestato

Sullo scooter Guidato dall'amico drogato - poi lo schianto : morto un 22enne in provincia di Napoli : I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno sottoposto a fermo per omicidio stradale un 19enne di Ponticelli già noto alle forze dell'ordine che senza patente e alla guida di uno scooter...